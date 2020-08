Procurorii au retinut un suspect in dosarul padurarului din Maramures impuscat in timp ce incerca sa impiedice hotii de lemne

"La data de 10 august 2020, procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale, punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pe o durata de 24 de ore fata de un inculpat, pentru comiterea in concurs real a infractiunilor de ultraj (in modalitatea omorului savarsit impotriva unui functionar public care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu), talharie calificata si uz de arma fara drept", a anuntat, marti, Parchetul General.Procurorii arata, in Ordonanta de retinere, ca, in data de 16.10.2019, in jurul orei 19.45, "in conditii de noapte, in timp ce se afla in Padurea Rogozului, situata in raza orasului Targu Lapus - sat Rogoz, jud.Maramures, inculpatul - in scopul sustragerii de material lemnos, in contextul depistarii sale in flagrant de catre victima, padurar in cadrul Ocolului Silvic Strambu Baiut, jud. Maramures, pentru a-si asigura scaparea, dar si pentru pastrarea bunului sustras - l-a ucis prin impuscare pe padurar cu arma aflata in acel moment in posesia si dotarea acestuia".Procurorii anunta ca inculpatul urmeaza sa fie prezentat marti instantei cu propunere de arestare preventiva.Padurarul Liviu Pop din Maramures, in varsta de 37 de ani, tatal a trei copii, a fost impuscat in timp ce incerca sa impiedice taierea ilegala de arbori, iar trupul sau, care a fost aruncat intr-o rapa, prezenta numeroase urme de agresiune fizica.