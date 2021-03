Record de furturi din auto in Prahova. Patru hoti au reusit sa "sparga" 18 masini intr-o singura noapte VIDEO

"Din cercetari a rezultat faptul ca, in noaptea de 12/13 martie a.c., persoanele in cauza ar fi comis mai multe furturi din autoturisme, in zona de sud a orasului", se arata intr-un comunicat remis presei de Politia Prahova.Potrivit unor surse apropiate de ancheta hotii au reusit performanta sa "sparga" nu mai putin de 18 masini intr-o singura noapte.Sursa citata a precizat ca ancheta a vizat si efectuarea de operatiuni financiare frauduloase, comise in luna decembrie anul 2020. Unei persoane i-a fost sustras din geanta un portofel ce continea acte, documente si carduri bancare , acestea din urma fiind folosite pentru retragerea de numerar de la bancomate.Prejudiciul cauzat prin comiterea infractiunilor se ridica la suma de 6.500 lei.Patru persoane au fost conduse la sediul politiei pentru audieri, iar in urma administrarii probatoriului, fata de acestea s-a luat masura retinerii pentru 24 de ore, urmand ca miecuri sa fie prezentate unitatii de parchet, in vederea dispunerii unei masuri preventive.