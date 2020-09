Un roman, liderul unei bande de hoti care a furat sute de mii de euro adormind victimele cu medicamente puse in bautura

Judecatorii Curtii de Apel Brasov l-au arestat in 3 septembrie 2020 pe un barbat din Brasov pe numele caruia autoritatile din Austria au emis un mandat european de arestare . Romanul este acuzat in Austria ca este unul dintre liderii unei grupari specializate in comiterea de furturi comise prin adormirea victimelor.Potrivit procurorilor austrieci, romanul este acuzat ca a transmis instructiunile faptuitorilor cei mai apropiati si a ales victimele.Mandatul european de arestare arata ca la o singura lovitura,comisa in mai 2019, dupa ce au adormit victima punandu-i sedativ in bautura, hotii condusi de roman au furat 219.300 de euro. Prin acelasi mod de operare au furat de la o alta persoana 24.000 de euro si bijuterii din aur de 1.200 de euro. In momentul in care au incercat sa il adoarma, din nou, pe barbatul de la care au furat aproape 220.000 de euro, hotii au fost arestati.Liderul bandei a plecat in Romania, unde a fost arestat pentru a fi trimis in Austria in vederea continuarii anchetei.