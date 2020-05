Se cauta hoti de nisip: Doi barbati au incarcat saci intr-o masina, pe plaja din Eforie

Ziare.

Pe baza imaginilor, Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral (ABADL) doreste identificarea persoanelor si amendarea lor. Pentru accesul autovehiculelor pe plaja,Potrivit unui comunicat al Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea Litoral, pe plaja din Eforie Sud a fost semnalata prezenta unei autoutilitare unde doua persoane incarcau nisip in saci, pe care ii depozitau in masina cu care au patruns pe plaja.Inspectorii Sistemului de Gospodarire a Apelor Constanta din cadrul ABA Dobrogea-Litoral au solicitat Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor identificarea posesorului autoutilitarei dupa fotografiile si clipul video, in vederea sanctionarii acestuia."Potrivit legii, pe plajele litoralului romanesc, utilizate in scop turistic, se interzice accesul, circulatia sau stationarea vehiculelor, cu exceptia celor care asigura interventii operative si a utilajelor de intretinere a plajelor.Aceste fapte, comise de persoane fizice sau juridice, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 10.000 de lei si 20.000 de lei.De asemenea, in conformitate cu prevederile legale, mentionate mai sus, se vor aplica sanctiuni si pentru extractia agregatelor minerale de pe plaja sau faleza marii fara aviz/autorizatie de gospodarire a apelor", se arata in comunicatul ABADL.Sursa citata a precizat ca, tot in aceasta perioada, Inspectia Bazinala de Apa din cadrul ABADL a fost sesizata ca pe malul lacului Siutghiol a fost depozitat moloz, astfel ca inspectorii au sesizat Primaria Constanta in a carui administrarea se afla lacul, dar si Garda de Mediu pentru identificarea persoanei si pentru a fi luate masurile care se impun.Directorul ABADL, Bogdan Bola, a reamintit ca este interzisa depozitarea de materiale si deseuri pe faleze si sustragerea de nisip de pe plaje."Vor fi aplicate sanctiuni pentru toti cei care nu respecta prevederile legale si le amintesc ca nu au voie sa depoziteze materiale si deseuri de orice fel pe faleze, plaje, maluri si in zonele de protectie si nici nu au voie sa sustraga nisip de pe plajele romanesti sub nici un fel de pretext.Rog cetatenii sa sesizeze astfel de cazuri la dispeceratul institutiei si sa trimita fotografii in acest sens ori de cate ori cred ca legea este incalcata, pentru ca numai impreuna vom reusi sa ne bucuram de ape si plaje curate, de un mediu curat", a afirmat directorul ABA Dobrogea-Litoral, Bogdan Bola.