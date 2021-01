Un hot din Teleroman a fost prins la o petrecere. Era dat in urmarire nationala

"In seara zilei de 16 ianuarie, politistii Sectiei de Politie Rurala Bascov, impreuna cu luptatori din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale Arges, au depistat un barbat de 24 de ani, avand domiciliul in comuna Poroschia, judetul Teleorman, urmarit national in baza unui mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, emis de Judecatoria Arad", se arata intr-un comunicat transmis duminica de Inspectoratul de Politie Judetean ( IPJ ) Arges, citat de Arges stiri.ro Conform sursei citate, barbatul, care este condamnat la un an de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt , a fost introdus in arest. "Totodata, avand in vedere ca in locatia de pe raza comunei Merisani, in care a fost depistat, se aflau mai multe persoane care organizasera o petrecere privata, politistii au aplicat si patru sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 2.000 de lei, conform Legii 55/2020 privind unele masuri de combatere a pandemiei de COVID-19", precizeaza IPJ Arges.