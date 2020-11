VIDEO Copil filmat cand sparge o masina, in plina zi: "Baiete, te filmez. Pune inapoi ce ai luat"

Un adolescent este filmat in timp ce fura dintr-o masina parcata pe o strada din centrul municipiului Tulcea. Imediat ce isi da seama ca a fost vazut, minorul o rupe la fuga.Martorul ii cere autorului furtului sa inapoieze obiectele furate din masina: "Ce-ai facut acolo? Pune imediat ce ai luat. Deci pune imediat ce-ai luat din masina aia. Bai, baiete, te filmez", se poate auzi pe filmare.Politistii s-au sesizat din oficiu cu privire la incidentul din centrul municipiului Tulcea, iar dupa doar cateva ore au anuntat retinerea autorului furtului.Este vorba despre un minor in varsta de 13 ani, din oras."In urma verificarilor efectuate in cazul savarsirii infractiunii de furt din auto, savarsit pe strada Dobrogeanu Gherea, din municipiu, la data de 28 noiembrie a.c., politistii tulceni au identificat autorul, un minor in varsta de 13 ani, din Tulcea. Cercetarile continua pentru documentarea intregii activitati infractionale", se arata intr-un comunicat de presa al Politiei.CITESTE SI: