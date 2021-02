VIDEO Doi barbati, batuti cu lopata de agentii de paza ai unui supermarket din Bucuresti. Agresorii i-au lovit apoi si cu picioarele

Politistii s-au sesizat din oficiu

Incident similar petrecut la Brasov

Incidentul a avut loc in luna ianuarie intr-un magazin din Sectorul 6, insa potrivit Politiei Capitalei, la nivelul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti nu au fost inregistrate sesizari cu privire la acest eveniment Dupa aparitia imaginilor, reprezentantii firmei de paza spun ca un astfel de comportament este de netolerat, iar cei doi angajati au fost deja dati afara.Oamenii legii s-au sesizat din oficiu, dupa ce imaginile au devenit virale."In urma verificarilor efectuate de Politia Capitalei, s-a stabilit ca evenimentul a avut loc in luna ianuarie a.c., intr-un magazin din Sectorul 6. Avand in vedere imaginile aparute in spatiul public, politisti ai Sectiei 22 Politie s-au sesizat din oficiu si au intocmit un dosar penal in care se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de purtare abuziva". La sfarsitul anului trecut, un incident asemanator a avut loc intr-un supermarket din Brasov . Atunci o tanara a reclamat faptul ca a fost batuta de paznici, care suspectau ca a furat. Imaginile prezinta atat momentul in care se presupune ca fata a furat, cat si conflictul ce a urmat apoi intre aceasta si un agent de paza.In primele imagini se poate observa ca fata isi tine un ghiozdan in cosul de cumparaturi si se uita la anumite produse, pe care le ia de pe raft si le pune in cos, nefiind foarte clar daca in ghiozdan sau langa. In al doilea clip, filmat intr-o incapere a hipermarketului , se vede cum un barbat intr-o geaca de culoare gri si cu o caciula pe cap are o disputa cu fata, pe care o bruscheaza atunci cand aceasta se ridica in picioare. Fata se aseaza pe banca si il loveste cu piciorul, iar barbatul riposteaza cu aceeasi masura, la care mai adauga si un pumn in fata.