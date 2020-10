Barbatul care a impuscat un vatman in Bucuresti, trimis in judecata. Agresorul a folosit un pistol cu bile

Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti au incheiat urmarirea penala si au dispus trimiterea in judecata a barbatului care a ranit un vatman din Bucuresti.Barbatul este in arest la domiciliu si este acuzat de lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice."In fapt, in sarcina acestuia s-a retinut ca la data de 17.09.2020, in jurul orei 10.10, in timp ce se afla in trafic la volanul autoturismului sau pe Sos. Giurgiului, nr. 35, intersectie cu str. Bacovia, pe fondul unor discutii in contradictoriu, inculpatul a agresat-o fizic pe persoana vatamata, vatman al tramvaiului STB de pe linia 25 aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, executand un foc cu un pistol cu bile asupra acesteia si provocandu-i, astfel, o leziune la nivelul capului care a necesitat pentru vindecare 4-5 zile de ingrijiri medicale. In acelasi timp, actiunea inculpatului a creat o stare de temere si indignare calatorilor care se aflau in tramvaiul liniei 25, cat si celorlalti participanti la trafic, tulburand, astfel, ordinea si linistea publica", au transmis vineri, 9 octombrie, procurorii.Rechizitoriul impreuna cu dosarul cauzei au fost trimise Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti.Citeste si: