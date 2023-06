Un barbat de 30 de ani a ajuns duminica in stare grava la spital, in urma unui accident de vanatoare care a avut loc in zona Maneciu, din judetul Prahova.

O alica de 4mm a ricosat din creanga unui copac si l-a ranit in abdomen pe un vanator, relateaza Adevarul.

Barbatul se afla internat si este tinut sub supravegherea cadrelor medicale.

Medicii au precizat ca ranitul se afla in afara oricarui pericol, iar cazul nu este unul grav.

Ads