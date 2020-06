200 de pompieri vor fi audiati in zilele urmatoare in dosarul inregistrarilor ascunse privind interventia la Colectiv

Victimele, injurate?

Procurorii militari si politistii de la Serviciul Omoruri au inceput cercetarile in dosarul deschis pana acum in rem, in care erau cercetate faptele, dupa ce in spatiul public au aparut la finalului anului trecut imagini care surprind interventia in noaptea tragediei, anunta Digi 24. Imaginile au fost ascunse aproape patru ani si in momentul in care ele au aparut in ziarul Libertatea reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta spuneau ca nu au considerat necesar sa le arate publicului.Acele imagini erau insa importante pentru anchetele care erau deja in curs si pe care procurorii le-au solicitat de mai multe ori, fara sa ajunga insa la anchetatori.Anchetatorii au formulat acuzatii grave: ucidere din culpa, vatamare din culpa, abuz in serviciu, neglijenta in serviciu si profanare de cadavre.Ultima acuzatie are legatura momentul in care seful ISU Bucuresti, colonelul Orlando Schiopu, ar fi injurat victimele din Colectiv in momentul interventiei.Audierile au inceput, primii pompieri fiind deja chemati la Serviciul Omoruri iar audierile urmeaza sa continue si in perioada urmatoare, precizeaza Digi 24.Aproape 200 de pompieri de la ISU Bucuresti vor merge in fata criminalistilor si sa explice ce s-a intamplat in seara din 30 octombrie 2015, respectiv cu acele imagini de la interventia lor.