Ce sansa au ranitii in incendiu? "Este ce i se poate intampla mai rau organismului. Trebuie centre pentru arsi mari!" - Interviu

In cazul pacientilor cu arsuri foarte grave nu prea exista un moment in care sa poti spune ca pericolul cel mare a trecut. Se produc modificari la nivelul tuturor organelor si tesuturilor, iar moartea poate veni si dupa luni de tratamente reusite, afirma prof. univ. dr. Tiberiu Bratu, seful clinicii de Chirurgie Plastica din Timisoara.

Intr-un interviu acordat Ziare.com, prof. Bratu a aratat ce pericole pot urma si prin ce etape ar trebui sa treaca ranitii in incendiul de la Clubul Colectiv: "Pacientul e bucuros cand arsura nu doare, dar pe chirurg asta il ingrijoreaza. Arsurile de gradul 3, cele mai profunde, nu mai dor, dar sunt cele mai periculoase. (...) Se poate intampla ca arsurile externe sa fie 5%, dar daca sunt arsuri pulmonare, eventual combinate cu arsuri chimice, situatia e foarte grava si poate sa scape oricand de sub control".

Prof. Bratu a atras atentia ca e nevoie de mai multe centre pentru arsi in tara, dar si de centre pentru arsi mari, dotate la nivel european: "Ca sa tratezi un ars in conditii optime, el trebuie izolat. Fiecare pacient in camera lui, unde sa poata fi facuta baie terapeutica, fiecare pacient sa aiba o asistenta si o infirmiera separat, ca sa nu fie plimbati microbii de la unul la altul".

De ce arsurile sunt considerate traumatismele cu evolutia cea mai imprevizibila?

Pentru ca este cea mai grava injurie care i se poate aduce organismului. Ce i se poate intampla mai rau. Pe langa modificarile pe care le vedem la suprafata, adica arsura de la nivelul tegumentelor, se produc modificari la nivelul tuturor organelor si tesuturilor, ca urmare a mecanismelor fiziologice prin care organismul incearca sa pastreze echilibrul, homeostazia.

Ads

De exemplu, sangele este mai coagulat si hemoconcentratia produce risc mare de embolie. Apa pleaca din sange in tesuturi si, de aceea, apar edemele in primele ore. Se formeaza un cheag de sange intr-o gamba si la prima mobilizare poate pleca si provoaca embolie pulmonara sau cerebrala.

Am avut o situatie cand lucram cu profesorul Agripa la Bucuresti. O femeie de care s-a tras trei luni de zile cu zeci de operatii, grefe a murit din cauza unei embolii chiar cand era in usa profesorului sa-i multumeasca.

Deci nu exista un moment in care sa poti spune ca pericolul a trecut?

Nu prea exista. Am avut un electrician tanar, cu arsuri pana in 20%, pe care l-am excizat, l-am grefat si dupa doua luni si jumatate, cu o zi inainte sa-l externez, a murit din cauza emboliei. Spunea de cand a venit ca el va muri... E foarte important sa ramai optimist, sa lupti.

Sigur ca acum au mai avansat tehnicile. Pacientul e pus de la inceput pe heparina.

Ce ingrijoreaza mai mult un chirurg plastician, arsurile externe sau cele interne, de cai respiratorii?

Ads

Leziunile interne. Se poate intampla ca arsurile externe sa fie 5%, dar daca sunt arsuri pulmonare, eventual combinate cu arsuri chimice, situatia e foarte grava si poate sa scape oricand de sub control.

Depinde cat ai stat in mediul acela, cat ai inhalat, depinde mult de varsta si de starea asociata, daca inainte de a suferi arsura oganismul era sanatos sau pacientul, chiar tanar fiind, avea, sa zicem, o insuficienta renala, o hepatita recenta sau o afectiune pulmonara in antecedente. Patologia anterioara poate sa provoace evolutii cu mult mai grave.

Exista o modalitate de investigare a arsurilor interne?

Se face bronhoscopie. E introdusa o sonda pe trahee, se iau biopsii pentru a evalua afectarea mucoasei traheale. Pana la un anumit nivel se poate investiga si gravitatea arsurilor pulmonare.

Exista oameni care vor sa doneze piele. Ce se poate face cu aceste grefe?

In primul rand, trebuie spus ca donarea de piele inseamna maximum 6 lambouri care se iau de pe fata anterolatera a coapselor. Nu mai mult. Se vindeca in aproximativ doua saptamani, la fel ca o arsura cu lichid fierbinte, de exemplu.

Ads

Grefele de la donatori externi functioneaza pentru aproximativ 3 saptamani. Se cheama homogrefa. Ele se folosesc daca suprafata afectata e foarte mare.

Arsura face o escara, pielea arsa se carbonizeaza si se elimina in trei saptamani aproximativ. In locul ei ramane plaga granulara care trebuie acoperita pentru ca altfel prin ea se pierd substante din organism, proteina, albumina.

Daca nu e acoperit in primele doua luni de zile, pacientul intra in soc cronic, slabeste foarte mult, intra in casexie marcata, o degringolada din care greu il mai scoti. Pe parcurs, homogrefa, cu rol de protectie, ca o bariera, este inlocuita cu autogrefa.

Autogrefele se expandeaza cu ajutorul unui aparat care le mareste suprafata pana de 7 ori. Dintr-o grefa de 10 cm patrati se poate obtine o autogrefa de 70 de cm patrati.

Oameni acestia au probabil suferinte teribile...

Ma intrebati ce ingrijoreaza plasticianul... Pacientul e bucuros cand arsura nu doare, dar pe chirurg asta il ingrijoreaza. Arsurile superficiale dor, cele profunde nu dor, pentru ca sunt distruse terminatiile nervoase.

Ads

Arsurile de gradul 3, cele mai profunde, nu mai dor, dar sunt cele mai periculoase. Pacientii sunt sedati, mai ales cei intubati, ca sa suporte sonda.

Intubarea nu presupune si ea niste riscuri?

Presupune. Pot aparea complicatii, se poate necroza traheea si atunci e necesara traheostomia. Dar nu ai ce sa faci.

Au fost estimari potrivit carora tratamentul complet pentru un pacient cu arsura grava poate costa intre 500 de mii si 1 milion de euro?

Depinde. Pentru un pacient cu arsuri de 60-70% poate sa coste atat, dar nu e vorba numai de tratamentul acut, ci de toate tratamentele ulterioare, inclusiv ameliorarea cicatricilor.

Ati avut cazuri de pacienti cu arsuri foarte grave, inclusiv de cai respiratorii, care sa scape?

Da, am avut. Dar trebuie sa te ajute si Dumnezeu.

Exista un protocol pentru cazurile de arsi grav in spitalele din tara?

Exista. Toti colegii mei stiu ce au de facut si am fost impresionat de ceea ce am vazut la medicii de la Bucuresti. Toata lauda pentru felul in care au actionat si suntem oricand gata sa ii ajutam cu orice au nevoie.

Ads

E o munca de echipa, si chirurgi plasticieni, si anestezisti. Tratamentul e foarte complex. E cea mai grea terapie intensiva si trebuie facuta de oameni care sunt obisnuiti sa o faca, care trateaza zi de zi arsurile.

Evenimentul acesta nefericit a demonstrat necesitatea existentei in mai multe zone din tara a unor centre de arsuri. Sunt foarte putine, desi oameni competenti sunt in multe locuri.

Ca sa tratezi un ars in conditii optime, el trebuie izolat. Fiecare pacient in camera lui, unde sa poata fi facuta baie terapeutica, fiecare pacient sa aiba o asistenta si o infirmiera separat, ca sa nu fie plimbati microbii de la unul la altul.

Ministerul are in program sa faca cinci centre pentru arsi mari in tara, dotate prin Banca Mondiala. Avem si acum centre micute, dar nu sunt dotate la nivel european. De exemplu, sper ca in jumatate de an la Clinica de Chirurgie Plastica din Timisoara sa dau in folosinta un centru cu 6 paturi pentru arsi mari, adica arsuri peste 40%.

Sigur ca un astfel de centru poate sa stea degeaba mult timp, dar cand se intampla ceva poti reactiona potrivit. Doamne ajuta sa nu ai decat 10 arsi mari intr-un an in acest centru! Dar ii poti trata cum trebuie.

Ads