Cinci ani de la incendiul din clubul Colectiv: "Nu s-a schimbat nimic. Piedone a fost ales primar, sistemul sanitar e construit pe amatorism, frauda si coruptie"

Primele condamnari

O "palma" in fata

Sistemul sanitar, in genunchi

Pandemia COVID, Romania e in top

"Toti suntem vinovati"

Flavia a fost unul dintre tinerii care au ramas blocati in clubul Colectiv, pe 30 octombrie 2015, cand focul declansat de la jocurile pirotehnice a cuprins tot tavanul. 64 de oameni au murit si sute au fost raniti , relateaza agentia France Presse (AFP) O tragedia care a socat intreaga tara si a declansat un val de proteste anticoruptie precum si o dezbatere nationala despre incompetenta, mita si standarde de siguranta. Flavia si alte victime de la Colectiv se plang, insa, ca tragedia nu a produs nicio schimbare de profunzime."Ceea ce-mi doresc este ca oamenii sa-si aduca aminte si sa actioneze", spune Flavia.In decembrie, o instanta din Bucuresti a condamnat la un total de 115 ani de inchisoare un numar de 13 oameni, de la patronii clubului la responsabilii cu masurile antiincendiu.Cei trei patroni ai clubului au primit cate 11 ani si 8 luni de detentie. Cristian Popescu Piedone , fost primar al Sectorului 4 din Bucuresti, a primit 8 ani si 6 luni. Cu toate acestea, noteaza AFP, condamnatii inca nu se afla in spatele gratiilor, caci inca are loc apelul in instanta."Vom merge pana la capat ca toata aceasta drama sa iasa la lumina", spune, cu ochii in lacrimi, Lina Rusitoru. Fiul ei, Marius, a pierit in incendiu . "Pentru cei pusi sub acuzare, a incalca legea pare a fi ceva normal", a mai spus ea, pentru AFP.Si, pentru a pune sare pe rana, Piedone a reusit, la alegerile locale, sa castige Primaria Sectorului 5. "Ni s-a dat o palma peste fata noua, tuturor. Nu m-am enervat pentru ca a castigat, ci pentru ca i s-a dat voie sa candideze", sustine Flavia Lupu.Dupa incendiu, Guvernul condus de Partidul Social Democrat, a demisionat doar pentru a fi reinstalat un an mai tarziu, in urma unor alegeri castigate detasat. Pentru multi a fost primul semn ca s-ar putea sa nu vina momentul schimbarii de dupa tragedie.Dincolo de faptul ca vinovatii nu au platit legal si politic, epidemia de coronavirus a scos la iveala grave probleme ale sistemului sanitar ramase inca nerezolvate. Dupa ce, initial, au insistat ca Romania nu are nevoie de ajutor pentru a-i trata pe arsi, oficialii au fost de acord, cu greu, sa transfere o parte dintre ei la spitale din strainatate, mai aminteste agentia de presa.Unul dintre pacientii transferati a fost chiar Flavia Lupu. Ea a ramas socata de discrepantele dintre sistemul sanitar romanesc si cel german."Medicii germani ne-au spus ca nu au mai vazut rani ca ale noastre de la razboi si ca avem bacterii pe care, de asemenea, nu le-au mai vazut demult", a povestit Flavia. Ea a fost nevoita sa plece de mai multe ori in Munchen pentru intervetii chirurgicale.Specialistii sustin ca, la fel cum s-a intamplat dupa incendiu, raportarile incomplete privind infectiile nosocomiale din spitale exacerbeaza presiunea imensa sub care se afla spitalele tarii din cauza actualei pandemii.AFP noteaza ca Romania are una dintre cele mai mari rate de mortalitate cauzate de COVID-19 din Uniunea Europeana, in conditiile in care spitalele inca duc o lipsa acuta de echipamente si personal specializat."Sistemul nu s-a schimbat deloc, in ciuda crizei prin care am trecut acum cinci ani, care a fost gestionata de o maniera criminala", a declarat medicul Camelia Roiu.Acum patru ani, ea a dat publicitatii un clip in care se vedea cum ranile unui pacient erau mancate de viermi. Pacientul era tratat pentru arsuri grave la spitalul din Bucuresti in care Roiu si acum lucreaza."E un sistem construit pe amatorism, frauda si coruptie ", a mai spus medicul.Romania e la coada clasamentului UE in ceea ce priveste procentul din Produsul Intern Brut alocat sistemului de sanatate."Fondurile alocate spitalelor, oricum limitate, devin si mai mici din cauza coruptiei", a declarat Vlad Mixich, membru al boardului Agentiei Europene pentru Securitate si Sanatate in Munca.In fata cladirii unde se afla clubul Colectiv, acum sunt fotografii cu victimele si candele aprinse in memoria lor. Eugen Iancu, al carui fiu, Alexandru, a murit in incendiu, sustine ca traieste "intr-o tara in care nu exista Justitie". Pana la urma, cine e de vina pentru aceasta tragedie?"Toti suntem, pentru ca de 30 de ani traim in complicitate si suntem gata sa facem orice pentru a evita respectarea regulilor", a raspuns Iancu.