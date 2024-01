Colectiv Noi imagini, surprinse chiar inainte sa izbucneasca incendiul (Galerie foto)

Seara de 30 octombrie 2015 va ramane mult timp in memoria romanilor. Incendiul din Colectiv a curmat in acea noaptea 27 de vieti si in saptamanile ce au urmat bilantul a crescut dramatic, pana la 56 de morti.

Arhitecti, jurnalisti, fotografi, artisti, olimpici, studenti strani sau adolescenti si-au pierdut viata in incendiul devastator. In seara groaznica, pe scena concerta trupa Goodbye to Gravity.

Iubitele baietilor, prietenii lor, fanii sai colegi de breasla ii sutineau din public.

Mai multe imagini din timpul concertului "Goodbye to Gravity", surprinse cu cateva minute inainte de incendiul devastator care a izbucnit in clubul Colectiv, in seara de 30 octombrie, au fost publicate pe Facebook pe contul Arhiva mea.

Imaginile au imortalizat bucuria pe care o traiau tinerii in club in timpul concertului.

Goodbye to Gravity2015-10-30: Goodbye to Gravity, Club Colectiv, Bucharest, Romania Posted by Arhiva mea on Tuesday, November 17, 2015

In fotografii se poate observa si bucuria cu care cantau membrii formatiei Goodbye to Gravity.

Andrei Galut, solistul trupei "Goodbye to Gravity", este singurul membru al trupei care a supravietuit incendiului. In prezent se afla intr-un spital din Olanda, iar medicii spun ca starea lui este stabila.

In imagini apar si zeci de persoane care au participat in acea seara la concert.

In primele randuri apare si Teodora Maftei, jurnalista care a incetat din viata intr-o clinica din Israel. Tot in fata scenei, apare si Claudiu Petre, unul dintre eroii care au murit, salvand alte vieti, in incendiul din Colectiv.

Intr-o imagine se poate observa clar si stalpul acoperit cu burete, care a luat foc la numai cateva minute de la imortalizarea acestor fotografii.

