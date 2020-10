FOTO Cum arata fostul club Colectiv, la cinci ani de la incendiu. Fosta fabrica "Pionierul" nu are nici astazi autorizatie de securitate la incendiu

Foto: Virgil Burla

Ce este in curtea fabricii

Foto: Virgil Burla

Foto: Virgil Burla

Firma, in insolventa

Foto: Virgil Burla

Inselaciunea

Firmele care au inchiriat spatiile din strada Tabacari, sector 4 si isi desfasoara nestingherite activitatile in continuare. Platesc in continuare chirie proprietarului, care declara ca era deranjat de lumanarile depuse an de an in memoria celor morti la poarta fostei fabrici, relateaza Europa Libera. Proprietarul cladirilor a primit o singura amenda pentru lipsa autorizatiei in cinci ani. Nu o detine nici acum. Pana anul trecut, un afis mare anunta acest lucru la poarta: "Imobil fara autorizatie de securitate la incendiu", erau avertizati cei care ar fi dorit sa inchirieze un spatiu.Anul acesta afisul a fost indepartat. Nu pentru ca autorizatia ar fi obtinuta intre timp, ci pentru ca pe nimeni nu mai intereseaza in ce conditii isi desfasoara activitatea chiriasii locului.Cea mai mare parte spatiului in forma de U a imobilului este delimitat de cladiri vechi in care mai functioneaza citeva firme. Un atelier de dezmembrari autovehicule, o firma de inchiriat schele de constructii, o sala de dans, una de karate, depozite si birouri obscure fara firme la vedere. Toate platesc chirie catre Pionierul SA, proprietara cladirilor si a terenului extrem de valoros situat in centrul Capitalei.Pe dreapta, intre doi pereti de cladiri este locul fostului club Colectiv. Containerul portocaliu de acum cinci ani a fost vopsit in negru. In spate, inca se mai observa gurile de aerisire ale clubului, innegrite de fumul si focul care, in urma cu 5 ani, au luat 65 de vieti si au nenorocit alte cateva sute.Sursa citata a intrebat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) care au fost masurile luate in ultimii 5 ani pentru ca fosta fabrica sa intre in legalitate. ISU a asigurat ca in acest timp au efectuat "verificari/controale in domeniul situatiilor de urgenta, la operatorii economici care-si desfasoara activitatea in incinta fostei fabrici Pionierul SA, respectiv proprietarul acesteia, la finalul carora au fost luate masurile necesare, prin aplicarea sanctiunilor contraventionale, in limitele competentelor legale."Cladirile si terenul in suprafata de 15.000 metri patrati din strada Tabacari nr. 7 nu apar pe lista oficiala a imobilelor care au autorizatie de securitate la incendiu emise in perioada 2006- 2020.Imediat dupa accident , Pionierul SA a intrat in insolventa, la cererea proprietarului de atunci, Gideon Zelivansky. In 2015, administratorul judiciar spunea in fata instantei ca este deranjat de numarul mare de oameni care depun lumanari in fata cladirii si acest lucru ii perturbeaza activitatea: "societatea debitoare a suferit o perturbare a activitatii curente, din cauza incendiului din Clubul Colectiv din data de 30.10.2015.""Clubul Colectiv avea un spatiu inchiriat in incinta debitoarei, provocand o puternica perturbare a activitatii noastre, din cauza lipsei de folosinta a spatiilor. Societatea are contracte de inchiriere cu aproximativ 49 de societati care desfasoara activitate pe platforma Pionierul si care nu au mai putut sa isi desfasoare activitatea dupa incendiul din Clubul Colectiv.In prezent, majoritatea chiriasilor au solicitat reduceri la plata chiriei, deoarece nu pot folosi spatiile inchiriate. Intrarea in incinta este blocata de ancheta parchetului si de numarul mare de persoane care depun lumanari la intrarea in incinta", se arata in buletinul de insolventa al firmei.In acest moment, firma are o cifra de afaceri de 1,2 milioane de lei, 7 angajati si un profit net de 236.000 de lei. Actionar majoritar cu 91,5% este ZG Proiect Solid Developer, o societate inactiva fiscal si fara activitate, care la randul ei este detinuta de Teamset Consultants un off-shore din Cipru. In urma unei anchete a DNA , procurorii au stabilit ca in spatele acestei societati se afla Gideo Zelivansky pe care l-au si trimis in judecata alaturi de firmele sale.In noiembrie 2015, Zelivansky era condamant definitiv la o pedeapsa de 6 ani inchisoare pentru inselaciune. A fugit din tara inainte de sentinta si acum este dat in urmarire prin Interpol. Tot atunci, instanta a dispus ca acesta sa plateasca statului roman 2,5 milioane de lei impozit pe profit.La 5 ani de la sentinta am cerut ANAF sa ne comunice cati bani au recuperat. "Avand in vedere ca pentru unul dintre debitori a fost solicitata cooperarea judiciara internationala in vederea inceperii procedurii de executare silita, precum si faptul ca un alt debitor se afla sub incidenta legii privind procedura insolventei, precizam ca pana in prezent, in acest dosar, nu a fost recuperata nicio suma", se arata in raspunsul ANAF transmis la solicitarea Europa Libera.