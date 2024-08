Cum explica seful ISU Bucuresti injuratura din inregistrarea secreta a interventiei de la Colectiv

Inspectorul-sef al ISU Bucuresti-Ilfov, Orlando Schiopu, a dat explicatii, joi, despre injuratura surprinsa in inregistrarea interventiei de la Colectiv facuta publica de presa abia azi.

Este vorba despre o filmare realizata de subofiterul care a insotit primul echipaj ISU Bucuresti-Ilfov ajuns la clubul Colectiv, in noaptea de 30 octombrie 2015.

In imagini, la minutul 7:35, colonelul Orlando Schiopu, la acea vreme adjunctul inspectorului sef ISU, cedeaza nervos si injura "Lasa-i in p**a mea"!, parand ca injura persoanele decedate.

Intr-o conferinta de presa dedicata acestui subiect, el a spus ca nu se referea la victime.

"In mod clar, nu se referea la cei decedati (injuratura - n.red.). In mod sigur. Daca va uitati, sunt inconjurat de mai multi ofiteri si vorbesc cu mai multa lume deodata. Sunt mai multi oameni care pun intrebari in acelasi timp.

Referitor la mutarea celor decedati dintr-o parte in alta, am folosit un singur cuvant: 'Lasa-i!'", a sustinut Orlando Schiopu.

Timp de 4 ani, aceasta inregistrare ar fi fost ascunsa autoritatilor de catre ISU si IGSU, doua structuri ale Ministerului de Interne, dar un ofiter de pompieri ar fi dat-o acum publicatiei.

Dupa ce imaginile au aparut in spatiul public, oficialii IGSU au tinut o conferinta de presa in care au incercat sa dea explicatii.

Concret, oficialii IGSU au sustinut ca nu au facut publice imaginile pana acum, pentru ca au un puternic impact emotional. Totodata, ei au spus ca imaginile din timpul interventiilor sunt puse la dispozitia tuturor organelor abilitate, insa doar... la solicitare. Adica daca nu le-a cerut nimeni, ei nu le-au furnizat si nici nu au spus ca exista pana nu a aflat presa despre ele, la 4 ani de la evenimentul tragic.

