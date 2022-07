Dosarul #Colectiv, in sfarsit in instanta - cine sunt cei judecati pentru tragedie

Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a trimis in judecata dosarul Colectiv, la Judecatoria Sectorului 4.

Potrivit rechizitoriului intocmit de procurori, cei trei patroni ai clubului Colectiv vor fi judecati pentru ucidere din culpa, in forma agravata, avand ca urmare decesul mai multor persoane, vatamare corporala din culpa, in forma agravata si neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca, informeaza News.ro.

La randul ei, patroana firmei de artificii, Daniela Ioana Nita, va fi judecata pentru ucidere din culpa, in forma agravata, avand ca urmare decesul mai multor persoane, vatamare corporala din culpa, in forma agravata, neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca si sustragerea sau distrugerea de probe ori de inscrisuri.

Unul dintre angajatii firmei de artificii, Viorel Zaharia, este judecat si el pentru ucidere din culpa, in forma agravata, avand ca urmare decesul ami multor persoane si vatamare corporala din culpa.

Ce le-au declarat patronii clubului anchetatorilor - Rechizitoriu

George Alin Anastasescu, principalul actionar de la Colectiv, le-a explicat anchetatorilor cum au decis sa renoveze clubul, ce materiale au folosit si care a fost ratiunea alegerii respectivelor materiale.

"Materialele pe care le-am folosit la renovare, respectiv buretele care a fost aplicat pe stalpii de sustinere si pe tavan, stiam de la constructor ca era ignifugat. La momentul respectiv, din discutia pe care am avut-o cu constructorul, am vrut sa alegem alt burete. Scopul buretului era asigurarea unei acustici corecte in sala. Nu ne-a interesat pretul atunci cand am ales buretele. Aceste amenajari au avut loc in anul 2013, august", le-a spus Anastasescu anchetatorilor, potrivit rechizitoriului.

Costin Mincu le-a povestit anchetatorilor canu cunoaste multe detalii despre amenajarile propriu-zise, insa a mentionat ca au existat certuri intre el si Alin Anastasescu legat de costurile lucrarilor care au depasit cu mult bugetul estimat. Minci a spus ca explicatia primita de la Anastasescu a fost ca "lucrarile sunt la un standard de excelenta".

"Din cauza optiunilor facute de Alin, costul amenajarilor a crescut de la factura la factura si am ajuns la discutii in contradictoriu cu Anastasescu, iar acesta mi-a explicat ca cheltuielile sunt justificate, deoarece domnul Stefan executa lucrari la un standard de excelenta", a declarat Mincu in fata anchetatorilor.

Cele mai putine declaratii a dat Paul Gancea, acestea devenind actionar dupa ce majoritatea modificarilor fusesera facute.

In urma incendiului din 30 octombrie 2015, din clubul Colectiv, si-au pierdut viata 64 de persoane - 27 in noaptea tragediei si 37 ulterior, in spitale din Bucuresti si din strainatate.

Incendiul a izbucnit in timpul unui concert sustinut in clubul Colectiv de trupa rock Goodbye to Gravity, care isi lansa albumul "Mantras of War". Solistul Andrei Galut este singurul membru al trupei care a supravietuit. Alte zeci de persoane care au supravietuit tragediei au ramas cu sechele severe atat fizice, cat si psihice.

Un raport al Corpului de Control al premierului publicat de curand arata ca Directia de Sanatate Bucuresti, spitalele unde au fost internate victimele, ISU si Departamentul pentru Situatii de Urgenta sunt cele patru institutii care au intervenit necorespunzator in noaptea tragediei de la Colectiv.

