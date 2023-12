Peste 12.000 de oameni au participat, duminica, la un mars de comemorare a victimelor incendiului din Clubul Colectiv.

Oamenii au pornit din Piata Universitatii catre locul tragediei, unde au aprins lumanari, au depus flori si s-au rugat pentru cei care au murit in tragicul incendiu.

Cei mai multi dintre cei care au participat la mars erau imbracati in haine negre sau inchise la culoare si aveau in maini flori sau lumanari.

Ziare.com v-a prezentat in format LIVE TEXT desfasurarea marsului tacerii:

20:55 - Miile de oameni care au participat la marsul de comemorare a victimelor incendiului din Clubul Colectiv din Bucuresti au plecat spre case. In urma lor au ramas altare de lumanari, mii de flori si fotografii ale celor care au murit.

20:30 - Cateva sute de oameni se afla si acum la locul in care 30 de oameni au murit. Aprind lumanari si se roaga.

19:50 - Si la aceasta ora foarte multi oameni stau la coada in fata Clubului Colectiv, asteptand sa aprinda o lumanare.

19:26 - S-a spus in cor rugaciunea Tatal Nostru.

19:20 - Cativa protestatari continua sa dea vina pe politicieni pentru tragedia de la Clubul Colectiv. 10-15 persoane au venit cu pancarte pe care scria "Voi sunteti vinovati" si au spus ca vinovati pentru tragedia de la Colectiv sunt politicienii. Oamenii au cerut demisia lui Oprea, amintind si de cazul politistului Bogdan Gigina. Ceilalti protestatari din jurul lor i-au rugat sa inceteze ca nu e locul si nici momentul.

19:01 - In fata Clubului Colectiv au fost organizate 3 altare unde oamenii pun flori, lumanari si poze.

Foto: Realitatea Tv

18:46 - Oamenii care au venit la Clubul Colectiv au cantat imnul Romaniei.

18:35 - "Noi nu uitam, Oprea demisia", "Ei au murit, voi plecati", se poate citi pe banarele aduse de cateva persoane.

18:33 - Persoanele care s-au adunat in fata Clubului Colectiv sunt revoltate si spun ca cei 30 de tineri au murit din vina clasei politice. "Tragem un semnal de alarma pentru clasa politica din Romania. Se dau autorizatii de functionare cu spaga", a declarat o tanara.

18:11 - Al doilea grup masiv de oameni care a plecat in mars de la Piata Universitatii spre Clubul Colectiv a ajuns la Piata Unirii.

18:02 - Oamenii stransi in fata Clubului Colectiv spun ca se roaga pentru sufletele celor care au murit, transmite Digi24. Totodata, potrivit sursei citate, ei afirma ca tragedia s-a intamplat din cauza autoritatilor.

17:39 - Si ambasadorul Frantei in Romania a venit la Clubul Colectiv, unde si-au pierdut viata 30 de tineri, si a depus un buchet de flori. El a transmis condoleante familiilor celor care au murit.

Foto: Realitatea Tv

17:30 - Principesa Margareta si principele Radu Duda au sosit la locul tragediei si au aprins lumanari.

Foto: Romania Tv

17:21 - Sa lasat seara insa oamenii continua sa vina in fata Clubului Colectiv si sa aprinda lumanari.

Foto: Digi24

16:20 - Deja nu mai este loc pentru lumanarile din fata Clubului Colectiv. Jandarmii incearca sa faca loc pentru flori si lumanari, care sunt din ce in ce mai multe.

16.14 - O noua adunare in memoria victimelor a fost anuntata pe Facebook pentru ora 17:30, in Piata Universitatii.

16.10 - Peste 150 de persoane s-au adunat, duminica, in Piata Unirii din Cluj-Napoca si depun flori si lumanari aprinse intr-o actiune de comemorare a victimelor din clubul Colectiv din Bucuresti, transmite Mediafax.

Organizatorul manifestarii, Florin Badita, a adus si un banner cu mesajul "Coruptia omoara oameni". "Ne-am intalnit pentru a aduce un ultim omagiu celor are au decedat in Bucuresti, este o comemorare. Am adus si un banner cu mesajul "Coruptia omoara oameni" prin care am vrut sa sugerez oamenilor ca, daca vor schimbare, nu e destul sa se schimbe niste regulamente in cluburi, ci sa reactioneze, sa fie proactivi cand vad ca legea nu este respectata. Schimbarea vine din fiecare dintre noi cand nu vom mai tolera lucrurile dupa principiul "merge si asa"", a spus Badita.

Acesta a mai spus ca si-a pierdut un prieten in incendiul din clubul Colectiv.

16:02 - Cei ajunsi la locul unde sunt aprinse lumanarile sunt rugati sa nu zaboveasca, pentru a le permite si celorlalti sa aprinda o lumanare.

16:00: Digi Tv informeaza ca numarul oamenilor aflati in fata la Clubul Colectiv este de 12.000. Oamenii au in maini flori sau lumanari.

15:38 - Jandarmii estimeaza ca la Clubul Colectiv au ajuns in jur de 10.000 de persoane. Oamenii in continuare vin spre locul tragediei.

Foto: Realitatea Tv

15:00 - Numarul estimat al persoanelor care vin in mars dinspre Universitate a crescut la 6 - 7.000. Oamenii, de toate varstele, merg in tacere inspre local, primii din coloana purtand un tricolor de care este prinsa o panglica de doliu. Pe tricolor este scris textul "Eroii nu vor pieri".

Foto: Realitatea Tv

14:30 - "Am venit aici in primul rand pentru ca suntem oameni. Este inadmisibil ce s-a intamplat", a declarat o femeie aflata in Piata Universitatii, citata de Mediafax. Intrebata cine este de vina pentru aceasta tragedie, ea a raspuns: "In primul rand lacomia nelimitata a oamenilor, a celor care isi permite sa faca orice pentru a aduna cat mai multi bani".

14:15 - Oamenii au pornit in mars catre Club Colectiv. Deja estimarile arata ca ar fi in jur de 3.000 de persoane prezente.

Foto: Bucuresti Live

14:04 - Un tanar venit la mars spune ca a venit pentru solidaritate, din compasiune: "Ce s-a intamplat acolo a fost clar o lipsa de organizare pentru a incasa cat mai multi bani. In primul rand, m-am gandit ca puteam sa fim noi, am simtit pe langa frica si solidaritate. E dureros, atatia tineri, persoane carora le-a placut viata si au trait-o asa cum au dorit. E prea dureros..."

Un domn mai in varsta spune ca nu are niciun cunoscut care sa fi luat parte la tragedia din club, dar a venit pentru ca ii pare foarte rau: "Condoleante celor disparuti, asa transmit eu, de-aia am venit si eu aici, tot pentru condoleante".

14:02 - La baza statuii din Piata Universitatii este depus un tricolor unde oamenii scriu numele celor care si-au pierdut viata, mesaje de condoleante sau lipesc fotografiile victimelor.

Foto: Realitatea Tv

14:00 - Peste 1.000 de persoane s-au adunat in Piata Universitatii, pentru a porni intr-un mars al tacerii dedicat victimelor incendiului de vineri seara, din Club Colectiv din Bucuresti. Desi marsul trebuia sa porneasca la ora 14.00, s-a mai amanat putin, deoarece multa lume inca venea din toate colturile Capitalei.

Mobilizare pe Facebook

Ideea si organizarea marsului au aparut pe Facebook.

"Duminica, ne vedem la Universitate, la ora 14.00! Anuntati-i si pe ceilalti! Toti sunt bineveniti. Copiati mesajul si publicati-l pe pagina voastra, pentru a fi vazut de mai multa lume", scriau mai multi utilizatori ai platformei online.

Marsul se va incheia in fata clubului Colectiv, unde se vor tine momente de reculegere.

In urma incendiului produs vineri seara in Clubul Colectiv din Capitala si-au pierdut viata 30 de oameni, iar alti aproximativ 200 au fost raniti. La acest moment, 146 de persoane sunt internate la 12 spitale din Bucuresti.

Vineri seara, clubul gazduia un concert al trupei Goodbye to Gravity, pentru lansarea unui nou album - "Mantras of war".

