Incendiu in Colectiv Actionarii traiau bine de pe urma clubului. Unuia i-au mai ars doua localuri

Luni, 02 Noiembrie 2015, ora 08:38
9142 citiri
Incendiu in Colectiv Actionarii traiau bine de pe urma clubului. Unuia i-au mai ars doua localuri
Foto: Digi 24 TV

Costin Mincu, Alin Anastasescu si Catalin Gancea sunt cei trei actionari ai clubului Colectiv. Nu au spus pana acum nicio vorba despre incendiul in care au murit 30 de oameni, iar peste 100 au ajuns la spital - unii in stare critica -, nu au transmis niciun gand familiilor victimelor.

Cei trei castigau bani frumosi de pe urma clubului mistuit de flacari vineri noaptea. Alin Tanasescu este actionarul principal al clubului, cu 47%, Catalin Gancea detine 30%, iar Costin Mincu 23%, scrie Evenimentul Zilei.

Unul dintre asociati, Costin Mincu, in varsta de 36 de ani, a inceput ca barman in Capitala, apoi si-a deschis propriile afaceri: mai intai terasa Goblin in Vama Veche, apoi clubul Goblin in Constanta, iar in 2012 s-a extins in Centrul Istoric al Bucurestiului, deschizand inca doua cluburi.

Este vorba despre Goblin si Elephant Pub, cel din urma avand aceeasi soarta precum Colectiv. Acesta a ars anul trecut, insa, din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime. De asemenea, in urma cu cinci ani, si terasa Goblin pe care o detinea la malul marii a ars din temelii. Pompierii au stabilit ca o persoana necunoscuta a aruncat combustibil pe lemnul din care era facuta terasa, dupa care i-a dat foc. Nici acest incendiu nu a avut victime.

Nici dupa aceste incidente Costin Mincu nu s-a alarmat, drept dovada clubul Colectiv nu respecta normele in caz de incendiu. Patronii au folosit un burete ieftin, care nu era ignifug, pentru izolarea fonica, iar incaperea nu era dotata nici cu sisteme de stingere a incendiilor, nici nu extinctoare.

Cel mai nou actionar al clubului Colectiv, cooptat in 2014, este Catalin Gancea si are 28 de ani. Spre deosebire de ceilalti doi asociati, profilul de Facebook al acestuia este public, asa ca se poate observa ca tanarul traia bine de urma localului in care patronii au investit bani putini, dar profitul era mare.

Catalin Gancea se plimba frecvent prin Europa si isi permitea lucruri la care alti tineri de varsta lui nici nu viseaza. El posta pe Facebook fotografii care starneau comentarii din partea prietenilor lui, cum ar fi una in postura de presedinte sau alta cu teancuri de bani.

In plus, cei trei au obtinut aviz de functionare de la Primaria Sectorului 4 mintind in declaratia pe proprie raspundere. In actele oficiale au consemnat ca localul are o capacitate de 80 de persoane pe scaune, insa in seara tragediei in club se aflau intre 300 si 500 de spectatori.

Casa Regală a tăcut mâlc după decesul lui Ion Iliescu. Una dintre fiicele Regelui Mihai era la grătar când a murit vechiul adversar al tatălui ei și al monarhiei FOTO
Casa Regală a tăcut mâlc după decesul lui Ion Iliescu. Una dintre fiicele Regelui Mihai era la grătar când a murit vechiul adversar al tatălui ei și al monarhiei FOTO
Casa Regală a României nu a avut nicio reacție după decesul lui Ion Iliescu, nici măcar un mesaj de complezență cum au transmis Nicușor Dan și Klaus Iohannis. În ciuda reconcilierii...
Adrian Năstase se plânge că tinerii au mers la Untold și nu au ținut doliu pentru Ion Iliescu. "„Progresiștii” au alte forme în care își arată respectul"
Adrian Năstase se plânge că tinerii au mers la Untold și nu au ținut doliu pentru Ion Iliescu. "„Progresiștii” au alte forme în care își arată respectul"
Într-un text intitulat „Doliul, la români”, Adrian Năstase se arată nemulțumit de faptul că tinerii au mers la Untold, într-un moment de doliu după moartea primului președinte...
#actionari club Colectiv, #patroni Colectiv, #Costin Mincu cluburi incendii , #incendiu club Colectiv
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
47.500.000 de euro odata cu transferul lui Dennis Man
ObservatorNews.ro
Trump a anuntat ca se va intalni cu Vladimir Putin pe 15 august, in Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
Adevarul.ro
Pe ce au dat partidele parlamentare banii de la stat in prima jumatate a anului. Cheltuielile care au dus la depasirea subventiilor lunare

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Scandal monstru între două familii din Hunedoara. Mai multe persoane au ajuns la spital. Care a fost „mărul discordiei”
  2. Marina Rusiei, umilită. O navă de ultimă generație s-a scufundat în port, când încă era în construcție
  3. Noi progrese făcute de Rusia în Ucraina. Putin nu oprește atacurile, deși urmează să se vadă cu Trump
  4. Alertă în Năvodari, după ce o fetiță de 9 ani a dispărut. Denisa a fost găsită în Mamaia
  5. Planul Israelului pentru Gaza City amplifică suferința palestinienilor și implică riscuri majore pentru Netanyahu
  6. Tensiuni în creștere. Semne îngrijorătoare că Rusia ar putea viza un nou stat european
  7. Mesajul tăios al lui Zelenski, după propunerea lui Trump pentru „schimb de teritorii”: „Ucrainenii nu își vor abandona pământul”
  8. Bruxelles folosește dihori pentru combaterea populației de șobolani
  9. Campanie stânjenitoare a Poliției Române. Un clip realizat de MAI a ajuns sursă de glume pe internet: „Hai că ați servit și azi patria”. Reacția Poliției UPDATE
  10. Bărbatul care a urmărit și înjunghiat o femeie pe stradă, în București, a fost arestat. Este acuzat de tentativă de omor. Ce se știe despre motivul atacului