Incendiu in Colectiv Actionarii traiau bine de pe urma clubului. Unuia i-au mai ars doua localuri

Costin Mincu, Alin Anastasescu si Catalin Gancea sunt cei trei actionari ai clubului Colectiv. Nu au spus pana acum nicio vorba despre incendiul in care au murit 30 de oameni, iar peste 100 au ajuns la spital - unii in stare critica -, nu au transmis niciun gand familiilor victimelor.

Cei trei castigau bani frumosi de pe urma clubului mistuit de flacari vineri noaptea. Alin Tanasescu este actionarul principal al clubului, cu 47%, Catalin Gancea detine 30%, iar Costin Mincu 23%, scrie Evenimentul Zilei.

Unul dintre asociati, Costin Mincu, in varsta de 36 de ani, a inceput ca barman in Capitala, apoi si-a deschis propriile afaceri: mai intai terasa Goblin in Vama Veche, apoi clubul Goblin in Constanta, iar in 2012 s-a extins in Centrul Istoric al Bucurestiului, deschizand inca doua cluburi.

Este vorba despre Goblin si Elephant Pub, cel din urma avand aceeasi soarta precum Colectiv. Acesta a ars anul trecut, insa, din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime. De asemenea, in urma cu cinci ani, si terasa Goblin pe care o detinea la malul marii a ars din temelii. Pompierii au stabilit ca o persoana necunoscuta a aruncat combustibil pe lemnul din care era facuta terasa, dupa care i-a dat foc. Nici acest incendiu nu a avut victime.

Nici dupa aceste incidente Costin Mincu nu s-a alarmat, drept dovada clubul Colectiv nu respecta normele in caz de incendiu. Patronii au folosit un burete ieftin, care nu era ignifug, pentru izolarea fonica, iar incaperea nu era dotata nici cu sisteme de stingere a incendiilor, nici nu extinctoare.

Cel mai nou actionar al clubului Colectiv, cooptat in 2014, este Catalin Gancea si are 28 de ani. Spre deosebire de ceilalti doi asociati, profilul de Facebook al acestuia este public, asa ca se poate observa ca tanarul traia bine de urma localului in care patronii au investit bani putini, dar profitul era mare.

Catalin Gancea se plimba frecvent prin Europa si isi permitea lucruri la care alti tineri de varsta lui nici nu viseaza. El posta pe Facebook fotografii care starneau comentarii din partea prietenilor lui, cum ar fi una in postura de presedinte sau alta cu teancuri de bani.

In plus, cei trei au obtinut aviz de functionare de la Primaria Sectorului 4 mintind in declaratia pe proprie raspundere. In actele oficiale au consemnat ca localul are o capacitate de 80 de persoane pe scaune, insa in seara tragediei in club se aflau intre 300 si 500 de spectatori.

