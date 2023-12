Incendiu in Colectiv: Barmanita din club, printre cei trei care au murit duminica

Printre cele trei persoane ranite in urma incendiului de la clubul Colectiv care au murit duminica se afla un tanar din Turcia, care venise in Romania prin Programul universitar Erasmus si o barmanita din clubul Colectiv.

Bilantul incendiului din Colectiv a ajuns, duminica, la 44 de persoane decedate, dupa ce alte trei victime au murit in spitalele din Capitala. Printre acestia se afla un student din Turcia, Ayberk Manci, si Alexandra Radulescu, barmanita in Colectiv.

O alta victima din Clubul Colectiv si-a pierdut viata la Spitalul de Arsi din Capitala astazi.

Bilantul tragediei creste dramatic

Alexandra Radulescu

Alexandra Radulescu, in varsta de 26 de ani, care a decedat duminica, dupa ce a fost grav ranita in incendiul din 30 octombrie, era barmanita in clubul Colectiv.

Alexandra Radulescu, careia prietenii ii spuneau Sandy, era din Brasov si lucra in clubul Colectiv din Bucuresti. Aceasta era la munca in seara in care a izbucnit incendiul si a fost grav ranita.

Ea a fost internata in stare grava la Spitalul "Floreasca" din Capitala, avand complicatii mari la plamani, potrivit unor mesaje ale unor prieteni ai acesteia publicate pe Facebook. Acestia au incercat in ultimele zile sa stranga fonduri pentru ajutorarea Alexandrei.

Ayberk Manci

Tanarul din Turcia decedat duminica dimineata la Spitalul Floreasca, unde era internat in stare grava dupa tragedia din Clubul Colectiv, era student si venise in Romania prin Programul universitar Erasmus, anunta surse citate de publicatia turca Haberciniz.

"Studentul turc Ayberk M., ranit grav in tragedia care a avut loc acum o saptamana intr-un club de noapte din Romania, nu a putut fi salvat, in pofida tuturor interventiilor medicale", scrie site-ul Habercinik.biz, notand ca bilantul incendiului din Bucuresti a ajuns duminica dimineata la 44 de morti.

Potrivit informatiilor obtinute de presa turca de la Ambasada Turciei in Bucuresti, Ayberk M. era student la Facultatea de Studii Economice a Universitatii din Izmir si se afla in Romania prin Programul universitar Erasumus. Tanarul turc fusese ranit grav in incendiul produs pe 30 octombrie in Clubul Colectiv din Bucuresti.

Surse medicale au declarat pentru Mediafax ca tanarul turc a murit duminica dimineata la Spitalul Floreasca.

