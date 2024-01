Incendiu in Colectiv Boc renunta la artificii si torte de 1 Decembrie: E o chestiune de bun-simt

Primaria Cluj-Napoca nu va mai organiza, de 1 Decembrie, focuri de artificii in cadrul manifestarilor care vor avea loc cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, in semn de respect fata de victimele incendiului de la clubul Colectiv, anunta primarul Emil Boc.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, joi, ca in acest an nu vor fi organizate focuri de artificii de 1 Decembrie.

"Am decis sa nu mai fie organizate focuri de artificii de 1 Decembrie, ca o forma de respect, compasiune si solidaritate cu victimele de la clubul Colectiv si cu familiile lor. Este o chestiune de bun-simt sa anulam focurile de artificii in conditiile in care, din nefericire, ne mai mor tineri in urma acestui tragic eveniment.

Vom analiza intr-o sedinta viitoare a Consiliului Local posibilitatea legala ca banii aferenti costurilor artificiilor sa fie directionati catre sprijinirea victimelor sau a familiilor acestora", a spus Boc.

Dezvaluiri din cosmarul #Colectiv "Scriau cu marker pe ce mai ramasese din piele". Trauma abia acum incepe! Interviu cu directorul Spitalului Universitar

Potrivit reprezentantilor Primariei Cluj-Napoca, suma alocata pentru focurile de artificii care urmau sa aiba loc in seara de 1 Decembrie in Piata Avram Iancu era de aproximativ 40.000 de lei.

Ads

De asemenea, a fost anulata si retragerea cu torte care trebuia sa aiba loc in aceeasi seara, organizata de militarii Diviziei 4 Infanterie "Gemina".

Incendiu in Colectiv Alba Iulia renunta la focul de artificii de 1 Decembrie

De 1 Decembrie, Prefectura Cluj si Divizia 4 Infanterie "Gemina" vor organiza, de la ora 12.30, o ceremonie de depunere de coroane de flori in Piata Avram Iancu, urmata de o parada militara cu efective si tehnica.

De asemenea, la Opera Nationala va avea loc, de la ora 14.00, a doua editie a spectacolului "Copiii sarbatoresc Marea Unire", organizat de Prefectura si ISJ Cluj.

In urma incendiului din 30 octombrie de la clubul Colectiv au decedat 54 de persoane.

Incendiu in Colectiv Bilantul negru ajunge la 54 de morti, dupa ce un tanar de 22 de ani a murit

Ads