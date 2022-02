Incendiu in Colectiv: Cine sunt ranitii care au murit in Olanda

Doua dintre victimele incendiului din clubul Colectiv au murit, sambata, dupa ce au ajuns in Olanda, unde au fost transportate pentru a fi tratate in spitale de specialitate.

Imediat dupa aterizare, chiar in ambulanta care o preluase pentru a o duce la spital, a incetat din viata Tullia Ciotola, de origine italiana, studenta, in varsta de 20 de ani, despre care presa a relatat ca reusise sa iasa singura din club, insa ajunsese in stare grava la spital cu plamanii inundati de sange dupa ce a respirat aerul fierbinte si plin de substante toxice, informeaza Antena1.

Fata venise in Romania cu o bursa Erasmus. Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul de Interne, a declarat sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Palatul Victoria, ca ea a facut stop cardiac si nu a mai putut fi resuscitata in ciuda eforturilor depuse de medici.

Ads

Incendiu in Colectiv - Bilantul mortilor a crescut dramatic LIVE

Incendiu in Colectiv: Au murit din ranitii trimisi in Olanda. Bilantul ajunge la 38

Incendiu in Colectiv: 3 morti in cateva ore. 10 raniti se zbat intre viata si moarte la Spitalul de Arsi

Incendiu in Colectiv: Inca un tanar a pierdut lupta. Bilantul mortilor se ridica la 35

Incendiu in Colectiv: Inca 2 raniti au murit. Bilantul tragediei ajunge la 34 de morti

Cel de-al doilea ranit care a decedat dupa ce a fost transportat la Rotterdam era bodyguard-ul de la Colectiv, Popescu Florin Cristian, initial internat la spitalul SRI, informeaza Stiri pe Surse.

La momentul izbucnirii incendiului, el se afla langa usa. Desi putea sa iasa, a ales sa sa intre in interiorul clubului si sa salveze doua vieti. S-a intoxicat cu fumul si gazele emanate in timpul incendiului.

Orfan fiind, el nu a putut fi vizitat de nimeni la spital in timpul perioadei cat a fost internat in Romania, accesul prietenilor nefiind permis. Mai mult, apartamentul sau a fost spart de hoti, conform relatarilor presei.