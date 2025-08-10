Incendiu in Colectiv Cum au obtinut patronii autorizatie de la Primarie si cum se apara institutia lui Piedone

Procurorii Parchetului General continua cercetarile in cazul incendiului de la Clubul Colectiv. Cei trei proprietari au fost retinuti luni si urmeaza sa fie prezentati marti in fata instantei cu propunere de arestare perventiva. Tot astazi urmeaza sa fie audiati de procurori mai multi angajati de la Primaria Sectorului 4.

Clubul Colectiv isi desfasoara activitatea pe teritoriul administrat de primarul Cristian Popescu Piedone (UNPR), toate documentele in baza carora functioneaza fiind semnate si aprobate de angajatii acestei primarii.

Jurnalistii de la Digi24 au descoperit o neconcordanta in aceste documente, care ar putea fi de interes pentru procurorii care fac cercetarile in acest caz.

Astfel, orice comerciant care isi desfasoara activitatea in sectorul 4 trebuie sa obtina mai intai acordul de functionare, conform Hotararii Consiliului Local nr. 22 din 29.02.2012, dupa cum se arata pe site-ul

Primariei Sectorului 4.

Dupa obtinerea acestui acord, comerciantul respectiv trebuie sa solicite o autorizatie de functionare, conform Hotararii Consiliului Local nr. 20 din 29.02.2012.

Printre documentele pe care acesta trebuie sa le prezinte primariei pentru a obtine autorizatia de functionare figureaza acordul de functionare obtinut anterior, dar si o autorizatie de mediu in cazul in care capacitatea restaurantului este mai mare de 100 de locuri.

Ads

Jurnalistul Claudiu Pandaru, de la Digi24, a publicat pe Facebook cererile depuse de Paul Gancea la Primaria Sectorului 4, iar in cererea depusa pentru obtinerea autorizatiei la data de 6 noiembrie 2014 scrie negru pe alb: "Declar pe propria raspundere ca S.C. Colectiv Club SRL detine si respecta Acordul de functionare eliberat de Primarul Sectorului 4".

Foto: Facebook / Claudiu Pandaru

Or, acest acord a fost obtinut ulterior, dupa mai bine de o luna. Mai exact, documentul poarta semnatura primarului Piedone si este datat 14 ianuarie 2015.

Foto: Digi24

Ads

Conform sursei citate, firma Colectiv Club SRL a fost infiintata la Registrul Comertului in data de 6 octombrie 2014, iar spatiul a fost primit, in baza contractului de inchiriere, tot la finalul anului trecut.

Ramane ca procurorii sa stabileasca de ce functionarul care a inregistrat cererile depuse de Paul Gancea nu a verificat daca firma detinea acordul de functionare.

Marti la pranz, procurorii au ridicat noi documente de la Primaria Sectorului 4. Pana in acest moment, atat primarul Cristian Popescu Piedone personal, cat si reprezentantii institutiei au negat vehement orice responsabilitate cu privire la tragedia petrecuta in clubul Colectiv.

Mai mult, intr-un punct de vedere oficial remis presei marti dupa amiaza, Primaria Sectorului 4 face cateva precizari cu privire la legalitatea eliberarii acordului/autorizatiei de functionare pentru Clubul Colectiv si da vina integral pe patronii clubului.

Ads

"Conform Anexei nr. 2 a Hotararii nr. 22/29.02.2012, printre actele necesare pentru obtinerea acordului de functionare NU se regaseste autorizatia de prevenire si stingere a incendiilor, rezulta asadar ca eliberarea acordului de functionare nu era conditionata de existenta acestei autorizatii (...)

Anexa nr. 1 la Hotararea nr. 20/29.02.2012 nu prevede obligativitatea autorizatiei de prevenire si stingere a incendiilor pentru emiterea autorizatiei de functionare", se arata, printre altele, in comunicatul citat, la finalul caruia se subliniaza inca o data faptul ca "eliberarea autorizatiei de functionare nu era conditionata de emiterea prealabila a autorizatiei de prevenire si stingere a incendiilor".

Primaria nu ofera insa nicio explicatie cu privire la aspectele mentionate mai sus.

Ads