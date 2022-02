Incendiu in Colectiv Mesaj de condoleante de la papa Francisc

Papa Francisc le-a transmis un mesaj romanilor in urma tragediei din clubul Colectiv, prin intermediul unei telegrame care a ajuns luni la presedintele Klaus Iohannis, care insa nu a dat-o nici acum publicitatii.

Suveranul Pontif si-a exprimat "adanca durere pentru incidentul tragic care a avut loc intr-o discoteca din Bucuresti, in care si-au pierdut viata foarte multi tineri", potrivit documentului transmis de catre cardinalul secretar de stat Pietro Parolin in numele papei Francisc, citat de Radio Vatican.

In telegrama de condoleante, papa a vorbit despre "apropierea sa spirituala fata de familiile victimelor, de autoritatile Guvernului si de intreaga natiune".

In final, Suveranul Pontif a aratat ca ii incredinteaza "milostivirii Domnului pe cei care au murit intr-un incident atat de dramatic".

In incendiul de vinerea trecuta din clubul Colectiv au murit 32 de oameni, in timp ce peste 130 se afla in continuare in spitalele Capitalei, dintre care multi in stare critica si grava.

