Incendiu in colectiv: Un medic britanic trage un semnal de alarma. Cameron se gandeste cum sa ajute

Un parlamentar britanic, Anne-Marie Trevelyan, i-a cerut ajutorul premierului britanic David Cameron pentru victimele incendiului din clubul Colectiv din Bucuresti.

Parlamentarul i-a spus premierului ca in urma vizitei unui medic britanic la Bucuresti, Sarah Pape, a aflat ca exista doar 25 de paturi speciale pentru arsi in conditiile in care au existat peste 150 de raniti, arata Chronicle Live.

Anne-Marie Trevelyan i-a explicat premierului ca doctorul Sarah Pape a fost luni la Bucuresti pentru a ajuta echipele medicale din Romania care se ocupa de ranitii din incendiul de vineri.

Incendiu in Colectiv Unui ranit i se va monta un plaman artificial

"Am inteles ca exista in jur de 150 de pacienti care au nevoie de ingrijiri pentru arsuri critice si doar 25 de paturi speciale in Bucuresti", a spus parlamentarul in fata lui Cameron, mentionand ca medicul britanic i-a cerut sa ii transmita sa ia in considerarea acordarea de asistenta medicala.

Premierul britanic i-a raspuns parlamentarului, transmitand inca o data condoleante pentru victimele de la Colectiv.

"Sunt incantat sa aud despre vizita doctorului Pape si despre ajutorul sau oferit neconditionat. Cred ca este o idee foarte buna sa vedem daca putem oferi ajutor de specialitate si o sa vedem ce putem face", a spus premierul britanic.

32 de persoane au murit si 133 sunt inca internate in spitalele din Bucuresti in urma incendiului izbucnit vineri seara in clubul Colectiv din Bucuresti in timpul lansarii unui album al trupei Goodbye to Gravity.

Incendiu in Colectiv Cei doi raniti spanioli vor fi externati

Ads