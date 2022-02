Iohannis se consulta cu "strada": Adrian Despot s-a razgandit si merge la Cotroceni

Solistul trupei Vita de Vie, Adrian Despot, care a fost ranit usor in incendiul din clubul Colectiv si care a salvat alte persoane, a anuntat pe o retea de socializare ca va merge la consultarile de la Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis, ca reprezentant al "strazii".

Artistul a precizat pe pagina de Facebook Adrian Despot ca va participa la consultari, desi considera ca nu este persoana potrivita pentru acest lucru.

"Am fost invitat la Cotroceni de catre presedintele Iohannis. In continuare consider ca nu sunt persoana potrivita, insa, in spiritul respectului fata de democratie si simbolurile acesteia, voi fi acolo", a scris artistul.

Incendiu in Colectiv Adrian Despot, propus sa reprezinte "strada" la Cotroceni: Cum raspunde

Vineri dimineata, el precizase pe aceeasi retea de socializare ca nu va merge la Cotroceni, desi mai multe persoane l-au nominalizat pentru consultari.

"Va multumesc pentru sustinerea si increderea acordata. Va inteleg furia si dorinta de schimbare. Si eu, la fel ca si voi, sunt satul de improvizatii.

Participarea mea in calitate de reprezentant la consultari nu ar fi decat o alta improvizatie. Nu am nici pregatirea si nici priceperea necesara pentru asa ceva", a scris vineri dimineata pe pagina de Facebook Adrian Despot.

32 de persoane au murit si peste 150 au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit in clubul Colectiv din Bucuresti in timpul lansarii unui album al trupei Goodbye to Gravity.

