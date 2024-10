Procurorii cer unificarea dosarelor #Colectiv, pentru ca victimele sa poata sa fie despagubite

Un procuror de la Parchetul General a cerut marti la Judecatoria Sectorului 4 ca dosarul in care sunt judecati patronii clubului Colectiv sa fie trimis la Tribunalul Bucuresti in vederea conexarii cu cel in care este acuzat fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone.

La primul termen al procesului Colectiv, in care sunt judecati cei trei patroni ai clubului - Alin George Anastasescu, Paul Gancea si Costin Mincu, procurorul de sedinta a solicitat ca acest dosar sa fie reunit cu cel al lui Piedone, dar si cu cel in care sunt judecati la Tribunalul Militar pompierii Antonina Radu si George Matei.

Procurorul a spus ca, in dosarul de la Judecatoria Sectorului 4, nu exista nicio institutie parte responsabila civilmente, iar bunurile inculpatilor nu acopera despagubirile cerute de victimele incendiului.

Reprezentantul Parchetului a mai aratat ca, in dosarul lui Piedone, parte responsabila civilmente este Primaria Sectorului 4, iar cel in cel al pompierilor - Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta.

"Parchetul General a instituit sechestru pe bunurile inculpatilor, persoane fizice si juridice, insa valorile acestor sechestre sunt insignifiante si nu vor acoperi pagubele. Este dosarul cu cel mai mare numar de victime din ultimul secol. Judecatoria este in imposibilitatea de a da o hotarare pe latura civila. Intre acest dosar si cel de la Tribunalul Bucuresti este clar o legatura. Inculpatii din ambele dosare au participat la dezastrul de la Colectiv. Hotararea Judecatoriei pe latura civila va fi doar una simbolica", a declarat procurorul.

Avocatii victimelor si ai inculpatilor au fost de acord cu cererea procurorului, insa unii dintre ei au atras atentia ca cele doua dosare se afla in stadii diferite de judecare, cel de la Tribunalul Bucurestii fiind inca in camera preliminara.

Judecatorul a amanat discutarea cererii Parchetului pentru termenul urmator al procesului din 21 martie, insa va trimite Tribunalului Bucuresti o adresa pentru a se comunica in ce stadiu se afla dosarul lui Piedone.

"ISU trebuie sa plateasca. Primarul a semnat ca primarul"

"Pe mine nu ma incanta ca ii condamna la cinci ani, sase ani sau ii amnistiaza, pentru ca ceea ce am pierdut eu nu se mai justifica cu condamnarea lor. Sunt si ei oameni, au incercat sa faca un ban. Ca nu si-au luat masurile elementare de protectie contra incendiilor, pentru aia sunt vinovati. Cate firme nu functioneaza la fel? ISU trebuie sa plateasca, pentru ca trebuia sa controleze, iar primarul a semnat ca primarul", a declarat un parinte care si-a pierdut copilul in incendiul de la Colectiv.

"Nu ar fi trebuit sa fiu aici, dar plec totusi cu o speranta. Poate devin naiv, inca mai sper ca cei vinovati vor plati. Din pacate, inca mai am dubii ca aceste procese vor continua, avand in vedere ordonanta de urgenta pe care a dat-o actualul Guvern. Le multumesc celor din Piata Victoriei ca au facut posibila abrogarea acestei ordonante. In sala de judecata am avut fiecare parinte poze cu fiii nostri in mana, ca semn ca ei sunt cu noi", a spus un alt parinte.

Cei trei patroni ai clubului Colectiv - Alin George Anastasescu, Paul Gancea si Costin Mincu - au fost trimisi in judecata pentru ucidere din culpa, vatamare corporala si neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca.

In dosar mai sunt judecati Daniela Nita, patroana firmei de artificii SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL, Cristian Nita (director) si Viorel Zaharia (pirotehnist), precum si persoanele juridice SC Colectiv Club SRL si SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL.

Dosarul a fost trimis in instanta de Parchetul General pe 28 aprilie 2016, iar timp de aproape 10 luni procesul s-a desfasurat in camera preliminara.

