Primarului Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, spune ca nu are ce sa-si reproseze si ca, din punctul de vedere al primariei, Clubul Colectiv unde s-a produs tragedia in care 27 de oameni au murit a functionat legal.

Primarul sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, a declarat, sambata, in fata clubului Colectiv, ca localul nu avea autorizatii de la ISU pentru ca aveau o declaratie pe propria raspundere, care este cuprinsa intr-un acord de functionare.

Tragedie intr-un club din Bucuresti: 27 de morti, peste 150 de raniti

Cristian Popescu a spus ca nu are ce sa-si reproseze din punct de vedere legal si ca, din punctul de vedere al Primariei, clubul a functionat legal.

"Avem la dosar toate actele, am indeplinit toate normele legale de eliberare a acordului de functionare (...) Legea Politiei locale spune ca pentru eliberarea acordului de functionare trebuie sa avem acordul locatarului, contractul de inchiriere, titlul de proprietate, datele de identificare de la Registrul Comertului.

Locatarul da declaratie pe proprie raspundere despre ce activitatea pe care trebuie sa o desfasoare. Acordul de functionare insumeaza toate acordurile de la toate instititutiile", a sustinut primarul Sectorului 4, unde se afla Clubul Colectiv.

Presedintele Klaus Iohannis s-a declarat revoltat ca s-a putut intampla asa ceva in mijlocul Bucurestiului, spunand ca are indicii ca tragedia s-a produs din cauza ignorarii legilor.

"Sunt indurerat si cutremurat, dar si revoltat ca o astfel de tragedie de proportii s-a putut intampla chiar in mijlocul Bucurestiului. Atatia oameni tineri care au mers pur si simplu sa se distreze au murit", a spus presedintele, care la ora transmiterii acestei stiri se afla la Spitalul Floreasca, unde sunt internati 15 raniti in incendiul produs vineri seara in Clubul Colectiv.

El a spus ca tragedia a fost cauzata de nerespectarea si ignorarea legilor si a normelor la club.

"Se datoreaza si faptului ca problema s-a abordat si dupa princincipiul 'lasa ca merge si asa'. Am indicii ca nu au fost respectate reglementarile legale si ca ignorarea legilor a dus la aceasta tragedie", a adaugat seful statului.

Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat, sambata dimineata, ca la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta nu exista niciun document de autorizare pentru activitatile din Clubul Colectiv.

"La nivelul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta nu exista nicio solicitare, niciun document ca ar fi fost emisa vreo autorizatie pentru desfasurarea activitatilor in locatia respectiva", a spus Arafat.

Clubul Colectiv era autorizat sa functioneze din ianuarie, iar ultimul control la local a avut loc pe 21 octombrie, ocazie cu care s-a constatat lipsa personalului calificat.

Clubul avea autorizatie de functionare de la Primaria Sectorului 4 din 14 ianuarie 2015, potrivit reprezentantilor primariei, iar Politia Locala a efectuat ultima oara un control la local pe 21 octombrie, ocazie cu care agentii au intocmit un proces-verbal pentru lipsa calificare personal.

Clubul Colectiv se afla in subsolul fostei fabrici Pionierul, o cladire de patru etaje, de pe strada Tabacarilor, nr. 7. Actionarul principal al firmei care detine Clubul Colectiv din Capitala este Alin Anastasescu, acesta mai avand alti doi asociati.

Vineri seara, clubul gazduia un concert al trupei Goodbye to Gravity, pentru lansarea unui nou album - "Mantras of war". Intrarea la acest concert a fost libera, iar accesul in club s-a facut incepand cu ora 20.30.

Trupa Goodbye To Gravity care a concertat in clubul Colectiv este formata din cinci tineri, evenimentul fiind anuntat pe pagina de Facebook a localului drept "un show de lumini customizat, precum si de efecte pirotehnice".

Dezvaluirile martorilor

Martori aflati in club au declarat ca incendiul a fost provocat de artificiile din timpul spectacolului, buretele fonic de pe un stalp al cladirii aprinzandu-se, iar ulterior focul s-a propagat la tavan. Bucati din plafon, care era capitonat si el cu burete fonic, s-au desprins si au cazut peste oameni.

Potrivit celor aflati la spectacol, un agent de paza a luat un stingator de incendii, insa nu a apucat sa intervina inainte ca focul sa ajunga la tavan si sa se extinda cu repeziciune. In momentul cand tavanul a luat foc, cele aproximativ 250 de persoane din club au fost cuprinse de panica si s-au imbulzit spre iesire, creandu-se busculada, deoarece doar una dintre usile de la intrare s-a deschis de la inceputul incendiului.

Ulterior, si cea de-a doua usa a fost deschisa, lumea a navalit afara, dar deja erau pe podea multe persoane care aveau arsuri sau se aflau in stop cardio-respirator. Martorii au mai relatat ca un fum greu, innecacios, se adunase in club, acesta "iesind in valuri" pe usa de la intrare.

Potrivit acestora, primele ambulante au sosit dupa aproximativ un sfert de ora. La fata locului au venit ulterior zeci de ambulante, unii dintre raniti fiind preluati si dusi la mai multe spitale din Bucuresti. Unora dintre cei raniti li s-a acordat primul ajutor pe caldaram. Interventia a fost ingreunata de accesul dificil al ambulantelor in curtea clubului.

