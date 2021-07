Care sunt cauzele incendiului de la spitalul de copii din Iasi. Pompierii au finalizat ancheta

Este vorba fie despre un scurtcircuit electric, fie despre efectul termic al curentului electric.Potrivit conducerii ISU Iasi, pentru a stabili cauza incendiului petrecut pe 22 iunie la spitalul de copii din Iasi, in urma caruia 31 de persoane au fost evacuate, a fost infiintata o comisie formata din specialisti ai inspectoratului. "Analizand toate circumstantele prezentate, comisia formuleaza doua cauze probabile de producere a incendiului: scurtcircuit electric sau efectul termic al curentului electric. Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Maria" Iasi face parte din categoria de cladiri de sanatate cu spitalizare continua, care la data punerii in functiune, nu se supunea legislatiei specifice privind avizarea/autorizarea din punct de vedere al securitatii la incendiu ", se arata intr-un comunicat transmis marti de ISU Iasi.Totodata, conducerea ISU precizeaza ca Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Maria" Iasi detine aviz de securitate la incendiu pentru modernizare si reparatii capitale, in baza caruia se executa in prezent lucrari de reabilitare. Abia la finalul lucrarilor va fi emisa autorizatia de securitate la incendiu.Peste 30 de pompieri au intervenit pentru stingerea incendiului izbucnit pe 22 iunie la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Maria" Iasi. Incendiul s-a manifestat la etajul II al pavilionului B , acesta avand destinatia de birou.Au fost evacuate din zonele de risc un numar de 31 de persoane, dintre care 13 pacienti-copii si 18 adulti - parinti si cadre medicale.Nu au fost inregistrate victime , iar pacientii au fost evacuati in siguranta.