Cum arata Spitalul de Copii din Iasi dupa incendiul violent izbucnit ieri. Directorul: "Functionam in parametri normali" VIDEO

Managerul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii ''Sfanta Maria'' din Iasi, Alina Belu, a anuntat, miercuri, ca unitatea medicala functioneaza "la parametri optimi" dupa incendiul din ziua precedenta si se continua dezinfectarea tuturor spatiilor afectate."De azi noapte, de la ora 24,00, avem doua sali functionale. Nu a fost nicio interventie realizata la neurochirurgie sau in alta parte, functionam la parametri optimi, incercam sa dezinfectam toata zona afectata. (...) Avem un cabinet si o sala de tratament afectate de flacari partial si de apa la etajul doi, zona tampon COVID. ATI-ul COVID era gol, nu avem cazuri. Fum, etajul trei in care exista o parte din ATI non-COVID si blocul operator. Acolo a trebuit aerisit si dezinfectat, ca sa putem sa realizam urgentele", a declarat Alina Belu.Ea a precizat ca focul a distrus mobilier, documentatie medicala, un computer si un pat de consultatie."Cadrele medicale au avut un comportament extraordinar, la nivelul asteptarilor, avand in vedere ca noi am facut instruiri si protocoale si am facut simulari. Am facut si pe partea noua, unde avem detectoare de fum, suntem dotati la cel mai inalt standard, dar si pe zona veche", a mai spus managerul unitatii medicale.Un incendiu a izbucnit, marti seara, la Spitalul pentru copii din Iasi, fiind activat planul rosu de interventie. In total 31 de persoane - copii, apartinatori si personal medical - au fost evacuate, fara a fi inregistrate victime