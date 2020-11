Alti doi pacienti arsi la Piatra-Neamt au murit, la spitalul Letcani. Bilantul deceselor dupa tragedia de la Sectia ATI a urcat la 14

Zece pacienti au murit in incendiul devastator care a cuprins sectia de Terapie Intensiva. Ulterior, alti doi din cei transferati, pacienti Covid care nu au fost afectati de incendiu , au decedat, iar acum alti doi pacienti au pierdut lupta cu moartea, potrivit Digi 24."Erau in stare foarte grava, evolutia lor a fost nefavorabila", a declarat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, la finalul vizitei efectuate la Institutul Fundeni, din Capitala, specificand ca acestia au decedat din cauza complicatiilor provocate de infectarea cu Sars-CoV-2.Anuntul a fost facut de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, cu putin timp in urma, intr-o declaratie facuta dupa vizita de la spitalul Clinic Fundeni, din Capitala.Citeste si: