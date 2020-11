A murit inca o pacienta transferata de la Spitalul Judetean din Piatra Neamt

Potrivit sursei citate, este vorba de o femeie in varsta de 68 de ani, care avea comorbiditati si noua forma de coronavirus . Femeia respira cu ajutorul aparatelor.Acesta este cel de-al treilea deces din randul celor sase persoane care au fost transferate in cursul serii de sambata la Spitalul Mobil Letcani dupa ce un salon de la Spitalul Judetean Piatra Neamt a fost incendiat. In incendiu si-au pierdut viata 10 pacienti, alti sase fiind transferati la Letcani. De asemenea, in incendiu au fost raniti un medic si o asistenta care au incercat salveze pacientii din flacari. Medicul a fost transportat in stare grava la un spital din Belgia.CITESTE SI: