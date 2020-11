Inca un pacient mutat la Iasi dupa incendiul din Piatra Neamt a murit la Terapie Intensiva

Femeia a fost transferata de la Spitalul Judetean Piatra Neamt la Spitalul din Letcani, in urma incendiului de la sectia ATI din Piatra Neamt, potrivit Mediafax. Managerul Spitalului de Boli Infectioase Iasi, Carmen Dorobat, a declarat ca un pacient transferat de la Neamt la Iasi a murit. "Cu regret trebuie sa anuntam ca a decedat un pacient din cei 6 de la Neamt. Este vorba despre o femeie de 70 de ani cu multiple comorbiditati", a spus Carmen Dorobat.10 oameni au murit in urma unui incendiu devastaror la Sectia ATI a Spitalului Judetean Piatra Neamt. Mai multi pacienti bolnavi de COVID-19 au fost transferati in Iasi.Ulterior, un pacient transferat de la UPU a Spitalului Judetean Piatra Neamt la sectia ATI a Spitalului Municipal Pascani a murit. Acesta suferea de pancreatita acuta, era in stare grava, cu comorbiditati.Citeste si: O femeie ranita in incendiul de la Piatra Neamt a murit la Iasi. Numarul victimelor a ajuns la 11 Citeste si: Vina sau responsabilitate? Tragedia de la Piatra Neamt in Romania electorala