Ancheta privind incendiul de la Spitalul Piatra Neamt. Investigatorii cer mai multe date medico-legale DOCUMENT

Avocatul Cuculis care reprezinta familia pacientului respectiv a publicat decizia procurorului de caz."Se clatina rapoartele de necropsie a pacientilor decedati la Piatra Neamat in sectia UPU si nu ATI. Noi date din ancheta incendiului de la spitalul din Piatra Neamt. Procurorul de caz, in urma analizei si obiectiunilor formulate de catre noi, in legatura cu moartea pacientului Toma (despre care raportul spune in mod eronat ca nu a decedat ca si cauza directa a incendiului), a dispus suplimentarea raportului de expertiza in sensul in care medicii legisti trebuie sa raspunda daca decuplarea pacientilir chiar si ceva mai stabili, de la resursa de oxigen, a dus la moartea acestora.In urma raportului suplimentat, este posibil sa asistam la o extindere a urmaririi penale fiindca cel putin in cazul lui Toma, acesta a scapat de incendiu si a murit fiindca nu mai avea oxigen (preliminar)", a explicat avocatul Cuculis.In noiembrie 2020, un incendiu a izbucnit in sectia ATI din Spitalul Piatra Neamt. Doctorul Denciu , care era de garda in acel moment, a sarit in foc sa-si apere pacientii.