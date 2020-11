Incendiul de la Neamt. Anchetatorii cer probe ADN de la familiile victimelor neidentificate

Imaginea catastrofei

Membrii familiilor pacientilor neidentificati au fost anuntati ca trebuie sa mearga sa li se preleveze probe, potrivit stirile Protv Ancheta este in desfasurare. Birourile din Spitalul Judetean au fost perchezitionate de catre politisti.10 oameni au murit, sambata noaptea, in incendiul produs in sectia ATI a spitalului din Piatra Neamt."Trist sa arzi neputincios unde ai o ultima speranta" - au scris locuitorii orasului care au aprins aseara mii de lumanari pe treptele spitalului. Revoltati, unii dintre ei au protestat si vor ca vinovatii sa plateasca mai ales ca dupa tragediile de la Colectiv ori maternitatea Giulesti nimic nu s-a schimbat in sistem.Paturi carbonizate, pereti innegriti de fum, geamuri sparte sau topite. La vederea acestor imagini te cutremuri numai cand te gandesti ca inainte sa izbucneasca incendiul, in aceasta incapere erau oameni neajutorati, cu dureri cumplite care nu puteau nici sa se miste, nici sa respire singuri.Focul s-a declansat la etajul 2 al cladirii. Acolo fusesera mutati de la nivelul 3, 16 pacienti cu Covid-19 care aveau nevoie urgenta de terapie intensiva.Intr-unul din cele doua saloane de ATI erau 8 pacienti intubati, conectati la aparate. Cand a izbucnit incendiul, nu au avut nicio sansa. Si salonul alaturat a fost imediat invadat de fumul gros si inecacios. Doi dintre pacientii de aici au pierit si ei, dupa ce au fost evacuati."Evoluatia de acolo a fost devastatoare. Au intrat colegii cu extinctoare, n-au putut face mare lucru si au renuntat, riscau arsuri", a declarat Liviu Ungureanu sef ATI Neamt.Medicul de garda Catalin Denciu s-a aruncat in foc ca sa isi salveze colegele asistente si pacientii. Costumul de protectie de pe el s-a aprins insa ca o torta, spun surse din ancheta , iar doctorul a suferit arsuri grave.Intre timp, pe masura ce s-a aflat in oras ca arde o parte din spital, rudele celor internati au mers acolo intr-un suflet.ISU a transmis ca aceasta interventie a fost extrem de dificila.Medicul ranit grav a fost transferat cu un avion Spartan in Belgia, la Bruxelles, iar cei 6 bolnavi care au supravietuit primesc ingrijiri la spitalul modular Letcani, din judetul Iasi, unitate medicala suport covid.