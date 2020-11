Asociatia ''Daruieste Viata'' va dona Spitalului Judetean Piatra-Neamt o sectie ATI modulara dupa ce aceasta a fost distrusa intr-un incendiu

Arsene a precizat pe pagina de Facebook ca a avut luni o intalnire cu reprezentantii asociatiei si a fost stabilita locatia unde va fi amplasata sectia ATI modulara."Viitoarea Sectie ATI este compusa din 32 de containere, cu 16 paturi in total si va veni dotata cu aparatura ultramoderna, cu statie de oxigen mobila si un spatiu destinat ambulantelor care vor deservi unitatea sanitara mobila. Vreau sa le multumesc reprezentantilor Asociatiei "Daruieste Viata" pentru acest gest extraordinar si pentru solidaritatea de care au dat dovada si donatorilor care au contribuit la conturarea tuturor proiectelor derulate de catre aceasta organizatie neguvernamentala. In aceasta perioada, cand niciun spital din tara nu mai are locuri in sectiile de anestezie si terapie intensiva, am toata aprecierea fata de acesti oameni cu suflet mare, care vin si ne ofera ajutorul lor. In felul acesta medicii pot salva pacienti aflati intr-o stare foarte grava, dandu-le o noua sansa la viata", a scris in postare presedintele CJ Neamt.Sectia ATI a SJU Piatra-Neamt a fost distrusa de un incendiu pe 14 noiembrie. Zece pacienti cu COVID-19, internati in doua saloane, au murit in incendiu.Citeste si: Incendiul de la Neamt. Cum a lovit tragedia un sistem bolnav, subfinantat 30 de ani si tensionat la maxim de pandemia COVID In acest moment, la SJU Piatra-Neamt exista doar doua paturi ATI amenajate intr-un salon langa Unitatea de Primiri Urgente, unde pacientii care necesita terapie intensiva sunt stabilizati si apoi sunt transferati la alte spitale Citeste si: USR-PLUS Neamt cere demisia lui Ionel Arsene de la sefia Consiliului Judetean. Alianta a refuzat sa participe la negocierile cu PSD pentru numirea unui nou manager