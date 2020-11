Ce prevede raportul preliminar al controlului din sectiile ATI, pe care ministrul Sanatatii i-a prezentat presedintelui Iohannis

"Am avut o discutie foarte consistenta cu corpul medical, dar si cu ministrul Sanatatii care mi-a prezentat raportul preliminat al controlului in sectiile de terapie intensiva COVID si non-COVID din unitatile spitalicesti, la nivelul intregii tari", a anuntat, duminica, dupa vizita la Institutul Fundeni, presedintele Klaus Iohannis.Aceasta a precizat ca i-au fost prezentate si masurile care trebuie luate."Am discutat totodata si masurile din planul de actiuni care urmeaza sa fie cat mai repede implementat", a precizat presedintele.Un control a demarat in toate sectiile ATI din tara, in urma incendiului de la Spitalul Judetean Neamt, unde 14 persoane au murit.Presedintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, si o intalnire cu specialisti din domeniu privind echipamentele din spitale , mai specific echipamentele necesare si reteaua electrica.