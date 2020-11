Cei sase pacienti transferati de la Neamt sunt tot in stare generala grava. Carmen Dorobat: "Speram ca toate stradaniile noastre nu sunt in zadar"

"Pana in momentul de fata, cei sase pacienti care au venit de la Spitalul Judetean Neamt, din nefericire, isi pastreaza aceeasi stare generala grava. Speram ca toate stradaniile noastre nu sunt in zadar. Nu intotdeauna rezultatul final depinde de aportul nostru medical, ci trebuie sa ajute si organismul in care exista boala respectiva", a declarat presei dr. Carmen Dorobat.Potrivit sursei citate, trei dintre cei sase pacienti transferati de la Neamt din cauza incendiului de sambata seara sunt in stare mai grava. Acesti pacienti nu au leziuni in urma unor arsuri.CITESTE SI Tragedia de la Maternitatea Giulesti, un deceniu de foc si nepasare. Cosmarul care s-a repetat la Neamt si pe care l-am putea trai oricand