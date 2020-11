Coordonatorul Pro Romania in online, rafuieli politice pe tragedia din Piatra Neamt. A publicat imagini cu un trup carbonizat

In imaginile respective se putea vedea trupul carbonizat al unei victime de la sectia ATI, care a decedat in urma incendiului de la Spitalul Judetean Neamt. Totodata, imaginile au fost insotite de un mesaj prin care Marina a atacat adversarii politici din PSD si PNL "DEZASTRUL DE LA NEAMT! Administratie locala #PSD, Guvern #PNL. 10 oameni au murit incendiati la Terapie Intensiva, crezand ca se lupta cu virusul Covid-19. In realitate, se luptau cu un sistem care nu le-a dat nicio sansa de supravietuire".Intr-un alt mesaj, Marina a acuzat o parte a mass mediei ca incearca sa "albeasca" Guvernul Orban dupa tragedia din Neamt, desi, in urma cu cinci ani, au condamnat Guvernul Ponta pentru tragedia de la Colectiv "Propaganda a intrat in functiune!!! Aceleasi 'ziare' care in urma cu 5 ani condamnau Guvernul Ponta pentru tragedia de la #colectiv, acum incearca din rasputeri sa albeasca Guvernul Orban de vina pentru mortii de la #PiatraNeamt. In prima imagine avem de-a face cu o fofarlica lansata in urma cu 30 de minute de un site prieten al regimului Iohannis-PNL. Dar iata ca au aparut in timp record avizele despre care insusi premierul a indicat in aceasta dupa-amiaza ca ar fi lipsit. Ghinion", a precizat coordonatorul Pro Romania.De altfel, Marina a publicat pe pagina sa mai multe postari in care incearca sa il culpabilizeze pe Klaus Iohannis si pe liberali pentru tragedia de la spitalul din Neamt.Dupa ce in spatiul public a aparut informatia ca a postat fotografia unei victime fara sa ii blureze chipul, Marina si-a cerut scuze si a sustinut ca gestul sau a fost expresia unei refulari si a mahnirii sale ca nu a putut face nimic pentru a schimba ceva din ceea ce s-a intamplat. Politicianul a mai sustinut ca va filtra cu responsabilitate postarile viitoare."Sub puternicul impact emotional al tragediei de la Neamt, stiind ca mama unui coleg a murit in acel salon al groazei si mahnit de propria-mi neputinta in a schimba ceva din ceea ce s-a intamplat, am refulat, publicand imagini nepotrivite in social media. Regret felul in care am ales sa gestionez situatia aceasta si va asigur ca voi filtra cu mai mare responsabilitate ceea ce postez. Sunt profund intristat de pierderile de vieti omenesti de la Neamt si inteleg nevoia de intimitate a familiilor indoliate. O voi respecta, asa cum este decent si normal", a sustinut Marina, intr-un drept la replica adresat Hotnews.