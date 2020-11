Vesti de ultima ora despre starea medicului erou din Piatra Neamt. Ce spun medicii din Belgia despre evolutia lui

Catalin Denciu a fost transferat la Spitalul Militar din Belgia in dimineata zilei de 15 noiembrie. Are arsuri pe 75% din corp, inclusiv la nivelul cailor respiratorii. Potrivit medicilor din Belgia, face dializa zilnic, medicii ii trateaza arsurile si face tratament. A ramas stabil in toata aceasta perioada, fiind in Belgia de cinci zile, potrivit Digi24 Medicul s-a ales cu arsurile dupa ce echipamentul de protectie a luat foc, in incercarea de a salva pacientii din salonul in care a izbucnit incendiul. Initial a fost tratat de colegii lui de la Spitalul Judetean Piatra Neamt, dupa care a fost transferat la Spitalul Floreasca din Bucuresti, unde i s-a facut un test pentru COVID-19, care a iesit pozitiv. Cu toate acestea, testul a fost repetat si de medicii din Belgia, unde a iesit negativ.Catalin Denciu a mai fost infectat cu COVID-19 la inceputul pandemiei.Citeste si: Sotia medicului-erou de la Neamt l-a criticat pe ministrul Sanatatii pentru o declaratie referitoare la doctorul Denciu: Am sa-i interzic sa mai dea informatii