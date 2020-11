Dupa numiri politice pe banda rulanta la Spitalul Judetean Neamt, seful CJ convoaca partidele pentru consultari privind viitorul manager

Intalnirile vor avea loc marti incepand cu ora 9.30, la sediul CJ Neamt, se arata intr-un comunicat de presa remis Agerpres."Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt, aflat in subordinea Consiliului Judetean, se confrunta cu foarte mari probleme din cauza tragediei inregistrate la sfarsitul saptamanii trecute, cand in incendiul inregistrat la Sectia ATI au pierit 10 persoane care erau ventilate mecanic, fiind infectate cu virusul SARS-CoV-2.Ca urmare a acestui regretabil incident, directorul si-a anuntat demisia din functie, ceea ce ma obliga, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean, sa iau o decizie in privinta managementului acestei unitati medicale.Asa ca marti, 17 noiembrie, incepand cu ora 9,30 si pana la 11,30, vreau sa am o intalnire cu reprezentantii partidelor care fac parte din forul legislativ nemtean si sa discutam impreuna asupra celei mai potrivite persoane care sa preia conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt", a declarat presedintele CJ Neamt, Ionel Arsene.De la 9,30 sunt asteptati reprezentantii PNL , de la 10,00 cei ai USR , la 10,30 ar urma sa vina reprezentantii PMP, de la 11,00 Pro Romania si de la 11,30 - PSD Propunerile facute in cadrul intalnirilor vor fi inaintate sefilor de sectii si Comitetului Director al SJU Piatra Neamt."Nu am cuvinte sa imi exprim regretul fata de tragedia fara limite de la Spitalul Judetean. Sper ca dupa ziua de maine sa reusim sa readucem unitatea la normalitate si o nenorocire cum a fost cea de acum doua seri sa nu se mai repete niciodata, nicaieri! Regrete eterne pentru nemtenii care au sfarsit atat de tragic! Sunt cu sufletul alaturi de familiile greu incercate", a mai spus Ionel Arsene.Managerul interimar al SJU Piatra Neamt, Lucian Micu, a anuntat ca marti isi va inainta demisia din functie.