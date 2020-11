Fiul unui pacient mort in incendiul de la Piatra Neamt face plangere penala. "Cerem despagubiri de 1 milion de lei spitalului"

Potrivit avocatului, plangerea va fi impotriva spitalului si dupa se extinde pe cine avea atributii de verificare."Am incheiat deja contract cu Toma Valentin, fiul decedatului Toma Ion, si cerem despagubiri de 1 milion de lei spitalului. Suntem in discutii si cu un alt client, ruda indoliata", spune Adrian Cuculis."Noi mergem pe plangere penala pentru ucidere din culpa. (...) Plangerea va fi impotriva spitalului si dupa se extinde pe cine avea atributii de verificare. E vorba de Toma Valentin, fiul lui Toma Ion. Cu Toma avem contract semnat. Suntem in discutii si cu altcineva", a declarat avocatul la Antena 3. In urma incendiului, zece persoane au murit si mai multe au fost ranite, intre care patru cadre medicale. Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) a preluat ancheta in cazul incendiului de la Sectia de Anestezie Terapie Intensiva a Spitalului Judetean Piatra Neamt, fiind deschis un dosar penal in rem pentru ucidere si vatamare din culpa.Procurorii anuntau in seara zilei de luni, 16 noiembrie, ca a fost dispusa prelevarea de probe ADN pentru stabilirea identitatii a cinci dintre victimele incendiului de la Sectia ATI a Spitalului Judetean Neamt, iar cercetarea la fata locului a fost finalizata. De asemenea, anchetatorii mai precizau ca au fost deja audiate mai multe persoane.