Guvernul va aproba ajutoare de urgenta, in limita sumei de 100.000 lei, pentru familiile celor morti sau raniti in incendiul de la Piatra Neamt

Astfel, se propune "acordarea de ajutoare de urgenta pentru sprijinirea familiilor apartinatoare victimelor incendiului produs la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt, in data de 14 noiembrie 2020, in limita sumei de 100.000 lei, din fondurile prevazute cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale pentru anul 2020"."Ajutoarele de urgenta se acorda familiilor ai caror membri au decedat sau au fost raniti in incendiu , indiferent de veniturile acestora, in cuantum de 5.000 lei pentru fiecare. Ajutorul se plateste sotului/sotiei ori rudelor directe de gradul 1 sau 2 sau, in lipsa acestora, persoanei fizice care demonstreaza cu documente doveditoare ca s-a ocupat de organizarea inmormantarii, in cazul persoanelor decedate, sau, dupa caz, declaratie pe propria raspundere ca se ocupa de ingrijirea persoanei ranite", se arata in nota de fundamentare a proiectului de HG.In sedinta de executiv urmeaza sa fie aprobat si un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea OUG 4/2009 privind reglementarea unor masuri in domeniul bugetar.Prin proiectul de act normativ, potrivit notei de fundamentare, se propune "crearea cadrului legal de natura bugetara, prin care sa se asigure cheltuielile decurgand din plata sanctiunilor pecuniare aplicate statului roman prin deciziile Curtii de Justitie a Uniunii Europene (Curtea) in cadrul actiunilor de infringement, prin modificarea si completarea OUG 4/2009 privind reglementarea unor masuri in domeniul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea 215/2009, cu modificarile ulterioare, respectiv acoperirea acestor cheltuieli de catre Ministerul Finantelor Publice, din sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de stat"."Plata sanctiunilor pecuniare aplicate statului roman de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene se efectueaza in baza hotararii Curtii de Justitie a Uniunii Europene, transmise Ministerului Finantelor Publice de catre Ministerul Afacerilor Externe in forma comunicata de Curtea de Justitie a Uniunii Europene", se precizeaza in nota de fundamentare.Un alt proiect de ordonanta de urgenta supus aprobarii in sedinta de guvern vizeaza modificarea OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece.Prin proiectul de act normativ, se mentioneaza in nota de fundamentare, se propune " majorarea pragului maxim de venituri pana la care se acorda ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, energie electrica si lemne, carbuni, combustibili petrolieri, de la 1,5 ISR (750 lei) la 1,6 ISR (800 lei)"."Aceasta majorare se impune si in cazul incalzirii cu energie termica in sistem centralizat, pentru acest sistem de incalzire, nivelul maxim de venituri fiind stabilit la 1,572 ISR (786 lei/persoana) in cazul familiei si se propune majorarea la 1,6 ISR (800 lei), in cazul persoanei singure nefiind necesara majorarea acestei limite, aceasta fiind in prezent de 1.082 lei", conform documentului.Guvernul va adopta si un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii 270/2015 privind Statutul rezervistilor voluntari."Solutiile legislative propuse asigura cresterea atractivitatii serviciului militar in calitate de rezervist voluntar, prin cresterea nivelului de remunerare si prin eliminarea unor obligatii/constrangeri", se arata in nota de fundamentare a proiectului.In sedinta Executivului urmeaza sa fie aprobata si Strategia Nationala de Vaccinare anti-COVID.