O femeie ranita in incendiul de la Piatra Neamt a murit la Iasi. Numarul victimelor a ajuns la 11

Unul dintre cei sase pacienti transferati la spitalul modular din Letcani a murit in cursul zilei de miercuri, potivit adevarul.ro "Cu regret trebuie sa anuntam ca a decedat un pacient din cei sase de la Neamt. Este vorba de o femeie 72 ani, cu multiple comorbiditati", a precizat Carmen Dorobat. Spitalul de Boli Infectioase, pe care aceasta il conduce, are in subordine si Spitalul Modular Letcani.La Letcani mai sunt internati alti cinci pacienti raniti in incendiul de la spitalul din Piatra Neamt, toti in stare extrem de grava.Citeste si: Sotia medicului erou din Piatra Neamt: "Nu cred ca ar fi avut sanse sa supravietuiasca la noi"