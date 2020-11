Incendiul de la Neamt. Cum a lovit tragedia un sistem bolnav, subfinantat 30 de ani si tensionat la maxim de pandemia COVID

Spitalul are o cladire construita in anul 1925

Politizarea si managementul defectuos

DSP da doar aviz sanitar

O tragedie ce se poate intampla oricand, oriunde

Sectia ATI a fost mutata de la etajul trei la etajul doi chiar in ziua incendiului

Dincolo de vinovatia individuala directa pentru producerea acestei tragedii si care ramane sa fie stabilita de catre ancheta oficiala, lipsurile si limitarile structurale ale unitatilor sanitare din Romania, obligate sa functioneze la limita in aceste ultime luni sunt factorii de stress ce au facut posibila producerea acestei tragedii."Procurorii vor stabili vinovatii punctuali pentru tragedia de la Piatra Neamt. Insa parerea mea este ca discursul public nu trebuie sa se concentreze pe ceea ce s-a intamplat efectiv la spitalul cu pricina pentru ca ne aflam in situatia in care aceste tragedii se pot intampla oriunde. Ne gasim in acest moment intr-o situatie de urgenta nedeclarata, in care sectiile sunt suprasolicitate, pana la urma oamenii aia s-au mutat de sus jos pentru ca erau fortati sa mareasca numarul de paturi. Ori chestia asta nu se intampla in situatii normale. In mod normal toate aceste modificari se fac planificat, se fac gandit, iar in actuala situatie, ceea ce au facut este absolut de inteles, indiferent de vina punctuala pentru producerea acestei tragedii", este de parere Sorin Paveliu, medic primar de medicina interna.Medicul Liviu Ungureanu, seful sectiei ATI de la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt, sublinia duminica, 15 noiembrie, intr-un interviu pentru Recorder.ro, ca partea noua a spitalului are o vechime de 50 de ani. "Spitalul e din 1974, periodic se mai cosmetizeaza, dar nu se ridica la standardele unui spital modern actual. Noi ii spunem spitalul nou pentru ca celalalt, de alaturi, spitalul vechi, e din 1925, inaugurat de Regele Carol", a afirmat acesta Potrivit medicilor, astfel de cladiri, vechi de aproape un secol, pot fi imposibil de adaptat unor nevoi uriase, precum cele create de actuala pandemie COVID."Cu cladiri vechi de la inceputul secolului trecut este imposibil sa creezi protocoale, sa amenajezi eficient spatii pentru pacientii infectati. Aceste cladiri care au deja 70, 80 de ani nu mai pot fi functionale. Spitalele trebuie reconstruite, infrastructura trebuie reconstruita. Avem nevoie de un proiect de tara, un plan pe termen lung, insa daca ne uitam la Ministerul Sanatatii, fiecare ministru a avut un mandat de un an de zile. Nu poti sa ai un program de dezvoltare durabil cu astfel de fragmentari si fracturari politice. Sigur, s-au investit foarte multi bani in ultimii 10, 20 de ani in sistem, este adevarat, dar acesti bani nu se regasesc in cresterea calitatii serviciilor acestor spitale . Nici nu are cum sa se intample asa ceva, intr-un spital construit acum 60 de ani, oricat de multi bani ai arunca in ele nu vor putea aduse la forma si functionalitatea care sa corespunda actualelor norme de functioanare a unui spital. O crestere a capacitatii de terapie intensiva care nu poate fi sustinuta de infrastructura circuitelor poate predispune la acest tip de tragedie", este de parere Radu Tincu, medic primar in cadrul sectiei de Terapie Intensiva - Toxicologie a Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti.Lucian Micu, managerul interimar al Spitalului Judetean de Urgenta Neamt, a anuntat luni, 16 noiembrie, ca isi va inainta demisia , urmare a incediului de sambata. Micu, care fusese numit in urma cu doar trei saptamani, a fost al optulea manager al unitatii sanitare in ultimele 11 luni. In primavara, managerul spitalului a fost Marius Ghinet, proprietarul unei firme de pompe funebre."Managementul unitatilor sanitare trebuie sa devina o prioritate, politizarea evidenta a numirilor managerilor nu face altceva decat sa subordoneze direct conducerea spitalelor catre autoritatile locale sau de Ministerul Sanatatii. In acest caz, managerii nu au cum sa aduca reprosuri sau sa vina sa anunte autoritatile, care tocmai i-au numit in functiile respective, ca situatia in spitalele lor este dezastruoasa. Nu am vazut in ultima perioada niciun manager de spital caruia sa-i lipseasca ceva. Toti managerii de spital care ies public spun ca au de toate. Ca totul functioneaza perfect. Si acest lucru este generat de aceasta subordonare directa politica", este de parere medicul Radu Tincu.Lipsa unui management profesionist se poate vedea in modul in care spitalul a hotarat amenajarea noii sectii ATI. Duminica seara, DSP Neamt a transmis ca sectia ATI care a ars a fost reconfigurata fara solicitarea unui aviz. Anterior, seful ATI al spitalului sustinuse ca in fapt DSP-ul isi daduse OK-ul pentru modificarile ce fusesera facute in ultima saptamana. "Am cerut aprobarea DSP-ului, iar DSP-ul a zis ca e ok. De vineri a sunat asistenta-sefa si a primit raspuns de la DSP ca se poate. Am trimis schema cu noua asezare a sectiei, la numar de paturi ma refer, era trimisa si un fel de schita tehnica, cu circuitele facute", declara Liviu Ungureanu pentru Recorder.Vasile Barbu, presedinte al Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor, sustine ca ministerul era cel care trebuie sa aprobe orice modificare de structura in contextul in care avizul din partea DSP-ului este unul doar de ordin sanitar. In opinia sa, aceste spitale, fie ele si vechi de decenii, functioneaza fara avize ISU in special din cauza coruptiei din sistem."Ceea ce s-a intamplat la Piatra Neamt este dovada faptului ca mangerii de spitale si Consiliile Judetene, atunci cand fac studii de fezabilitate cu tot felul de firme de apartament, de cele mai multe ori apartinand chiar politicienilor din aceste consilii judetene, nu tin cont de standardele in vigoare, nu iau avizele de la ISU atunci cand fac acele proiecte. Aceste avize trebuie luate inca din faza de proiect. De cele mai multe ori ne trezim cu proiecte neavizate, ce sunt puse in aplicare, se construieste, si evident ca nu mai obtin aceste avize si ajung sa functioneze asa. Si nimeni nu este tras la raspundere.Asta s-a intamplat si la Piatra Neamt, nu numai ca nu au respectat legea privind structura spitalului, el nu avea voie sa puna in functiune o structura de spital ce nu era avizata de minister si de DSP. Trebuie subliniat ca DSP-ul da doar autorizatie sanitara, dar aprobarea structurii spitalului o da ministerul prin directia pentru structuri sanitare. DSP da doar niste avize, strict sanitare. Mutatul de la o sectie la alta, de la un etaj la altul, presupune modificarea structurii. Daca modifica numarul de paturi, daca modifica circuite avem o modificare de structura, a modificarii schemei de organizare si functionare a intregii sectii - cum se transporta pacientii, pacientii decedati, pacientii infectati, etc. DSP-ul avizeaza aceste circuite strict din punct de vedere sanitar. De exemplu, in acest caz, trebuie vazut ce suprafata era, daca corespundea inaltimea acelui spatiu astfel incat sa ai atatea aparate de oxigen. Nu poti sa ai zece paturi daca nu ai un spatiu suficient de mare", a explicat Vasile Barbu.Luni, Federatia SANITAS atragea atentia ca tragedia de la Spitalul Judetean de Urgenta Neamt se poate repeta oricand, in oricare alt spital din Romania, din cauza infrastructurii tehnice vechi din spitale si a suprasolicitarii personalului medical existent. In aceeasi zi, medicii de la Spitalul de Urgenta "Sf. Pantelimon" din Capitala atentionau ca in unitatea sanitara mai sunt doar trei cadre medicale care se ocupa de 33 de pacienti Covid, internati la ATI. Asta dupa ce jumatate din cei opt medici s-au infectat cu noul coronavirus iar alt doctor a intrat in concediu din cauza epuizarii. "Stresul si presiunea sub care lucram, din lipsa de personal... Ni se pare ca efectiv punem in pericol viata pacientilor, deja nu e problema de noi. Nu poti, nu e uman sa ai responsabilitatea la 30 si ceva de pacienti critici, de terapie, in doi oameni in garda, trei dimineata", sublinia disperat un medic de la acest spital.La randul sau, medicul Florin Rosu, seful sectiei ATI de la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, acolo unde au fost trimisi pacientii de la Piatra Neamt, atragea si el atentia ca echipamentele medicale de ATI sunt adeseori la limita, "dupa ce de noua luni functioneaza fara intrerupere". "Aparatura medicala dintr-o sectie de terapie intensiva, pe langa faptul ca este o aparatura completa, complexa, este si o aparatura care in momentul de fata functioneaza de cel putin noua luni in continuu. Nu a fost niciun moment in care aceasta aparatura sa fi fost oprita. Sa aiba un moment de shut down", a explicat acesta.Medicul Radu Tincu sustine ca este nevoie sa fie verificata nu doar starea aparaturii de ATI, dar chiar si modul in care spitalele isi fac mentenanta structurii."In primul rand infrastructura spitalelor, toate circuitele, circuitele electrice, circuitele de oxigen, statia centrala de oxigen, tot ce inseamna infrastructura care sustine aparatura de terapie intensiva, acesta este un aspect ce va trebui verificat de urgenta in contextul in care stim ca aceste spitale sunt foarte vechi. La fel de important, trebuie verificata mentenanta structurii spitalelor. Acestea nu au echipe tehnice care sa fie coordonate, echipe conduse de ingineri care sa asigure aceste lucrari de mentenanta de calitate si care sa garanteze efectuarea lucrarilor. Amatorismul trebuie sa dispara din aceste echipe. Spitalele reprezinta cladiri de siguranta nationala, nu poti sa trimiti persoane fara experienta necesara sa realizeze astfel de lucrari, pentru ca ele pun in pericol nu doar pacientii, dar si personalul medical si aparatura. Va trebui stabilit prin lege ca aceste echipe tehnice sa fie acreditate sa desfasoare aceste lucrari.Un alt element care trebuie sa intre in aceasta evaluare il reprezinta aparatura medicala. Trebuie sa existe contracte de mentenanta pentru toata aparatura medicala, niciun aparat de ATI nu poate functiona fara revizii periodice. Toate aceste contracte trebuie verificate acum. In plus, trebuie vazut care este gradul de uzura al aparatelor din ATI, pentru ca indiferent de cata mentenanta ii facem unui aparat, el are o durata medie de viata, peste care nu doar ca devine ineficient sa-l folosesti, dar reprezinta chiar un risc", este de parere medicul Radu Tincu.Seful ATI de la Spitalul Judetean din Piatra Neamt a povestit duminica cum a fost organizata sectia ATI din nevoia de a oferi personalului posibilitatea de a manageria mai eficient numarul mare de pacienti Covid in stare grava."La etajul doi este sediul nostru principal, sectia de terapie intensiva care functiona dinainte de criza COVID. In primavara, neavand circuite pe etajul doi, am identificat deasupra sectiei, la etajul trei, in sectia de neurochirurgie, posibilitatea de a ingriji, am zis noi, sapte pacienti COVID, ulterior ajungand pana la 12, in toamna. Un salon pentru suspecti a functionat la doi si logistica toata, si zonele libere non-Covid, unde mai respiram aer curat. Iar la trei era zona rosie, cu paturile respective. Am reusit incet-incet sa ducem acolo ventilatoare de jos si am functionat bine in primavara si peste vara, pana la inceputul toamnei, nefiind presiunea foarte mare. Dupa 20-25 septembrie, presiunea a crescut si am ocupat treptat toate locurile de la trei, ulterior trebuind sa ne intindem din nou si la doi, intr-un salon din fata, facand tot felul de mutari de pacienti.Si pentru ca am ajuns la un numar mare de pacienti, 16, ne-am gandit ca putem sa-i acomodam mai bine in cele doua saloane de cate opt paturi aflate la etajul doi. Am zis noi ca daca-i concentram in doua saloane, si ingrijirea va fi mai buna, resursele mai bine valorificate, inclusiv resursa umana cu care aveam probleme din ce in ce mai mari", a declarat acesta. CITESTE SI: