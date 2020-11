Prima demisie dupa incendiul de la Neamt. Managerul spitalului se retrage din functie: "Sta in firea noastra, a oamenilor, ca in astfel de momente sa cautam vinovati"

"Tragedia de sambata seara din sectia ATI in urma careia zece oameni si-au pierdut viata ne-a afectat pe toti. In special pe rudele pacientilor, pe cadrele medicale care au intervenit sa salveze si sa se salveze, cadre medicale din Piatra Neamt si medici din intreaga tara, jurnalisti, pe mine si familia mea, pe oamenii care inteleg suferinta si care stiu ca nimeni nu si-a dorit sa se intample vreodata asa ceva.Sta in firea noastra, a oamenilor, ca in astfel de momente sa cautam vinovati, sa cerem explicatii, sa ne dam fiecare cu parerea ce a fost sau cum s-ar fi putut evita. Asa, poate, sunt si eu. Dar am invatat ca, inainte de toate, trebuie sa fiu cerebral, iar asta am incercat sa fac imediat dupa tragedie. Impreuna cu echipa Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt, am incercat si am gasit solutii pentru ca unitatea medicala sa ramana functionala.A fost important pentru pacientii care ajung si acum in stare critica sa aiba un spatiu adecvat in care sa primeasca ingrijirile medicale necesare. Acum se lucreaza pentru ca noile paturi ATI sa fie operationale chiar de azi. Azi noapte, am pus la dispozitia anchetatorilor toate documentele necesare pentru a depista adevarata cauza care a produs incendiul", a scris Lucian Micu pe pagina sa de Facebook De asemenea, managerul spitalului a precizat ca nu are nici cea mai mica urma de indoiala ca toate deciziile luate "si acum si inainte au fost facute pentru ca echipa medicala sa poata sa se ingrijeasca intr-un mod cat mai bun si eficient de pacienti"."Din pacate, politica este in tot si in toate. O pot intelege. Asa este de 30 de ani incoace. De pe scaunele confortabile din birouri lucrurile stau diferit. Cand esti langa patul bolnavului vezi realitatea. Activitatea medicala dintr-un spital este in subordinea Ministerului Sanatatii, iar activitatea administrativa este in subordinea autoritatilor publice locale. Unii cu medicina, altii cu banii. Intre acestea mai apare si politica. Nu toate lucreaza impreuna, ceea ce, uneori, este doar in detrimentul celor care ar trebui sa conteze - pacientii.Prezenta mea in functia de manager al Spitalului nu mai ajuta la acest moment cu nimic. A venit momentul sa ma retrag si sa astept ca specialistii sa stabileasca foarte clar care au fost cauzele care au produs incendiul care a mistuit un salon si a provocat rani adanci asupra multor oameni. Demisia nu este un abandon, este un gest pe care-l fac cu respectul pe care cred ca-l merita rudele pacientilor si cadrele medicale afectate!Fac apel, in calitate de om, sa dam cu totii dovada de intelegere si sa nu facem presiuni inutile asupra echipei medicale a Spitalului care, in continuare, trebuie sa se concentreze in salvarea de vieti, cat mai multe", a scris Lucian Micu pe Facebook.CITESTE SI Incendiul din Neamt. Medicii de la ATI il contrazic pe Tataru pe tema protocolului privind incuierea usilor saloanelor: "Sectiile nu sunt incuiate"