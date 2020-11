Medicul erou de la Piatra-Neamt se afla sub supraveghere stricta a medicilor de la Bruxelles. Este intubat, dar stabil

Medicii din Belgia il tin sub tratament specific marilor arsi. Este intubat si supus procedurilor de toaletare a ranilor. Informatia a fost facuta publica vineri seara, de Ministerul Sanatatii.Catalin Denciu a fost transferat la Spitalul Militar din Belgia in dimineata zilei de 15 noiembrie. Are arsuri pe 75% din corp, inclusiv la nivelul cailor respiratorii. Potrivit medicilor din Belgia, face dializa zilnic.Un incendiu violent a izbucnit in seara zilei de sambata, 14 noiembrie, la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta din Piatra Neamt. Mai persoane intubate, bolnave de COVID-19, si-au pierdut viata. Cel mai recent bilant arata ca 13 persoane au murit in urma arsurilor din acea seara. Ultima victima s-a stins la Spitalul Letzani din Judetul Iasi.Medicul de garda care a intervenit pentru a-i salva pe pacienti a suferit arsuri grave. Acesta a fost transferat in Belgia pentru tratament.Decizia a fost luata in urma unei discutii dintre premierul Ludovic Orban si Raed Arafat Se pare ca spitalul din Belgia ar fi facut o exceptie pentru medicul din Romania.Intre timp, continua ancheta penala. Procurorii au ridicat probe pentru a stabili ce anume a provocat incendiul de la Terapie Intesiva. In seara in care a avut loc tragedia, 10 pacienti intubati si ventilati mecanic si-au pierdut viata.Citeste si: