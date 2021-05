Seful OMS l-a premiat pe medicul Catalin Denciu, eroul incendiului din spitalul de la Piatra Neamt VIDEO

Medicul Catalin Denciu a suferit arsuri pe 40% din suprafata corpului in timp ce incerca sa salveze pacientii cu Covid internati la ATI in Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt, in luna noiembrie 2020. Timp de aproape 6 luni, doctorul a fost supus unor interventii chirurgicale si tratamente de recuperare pe care le-a parcurs la Bruxelles (Belgia).El a fost distins cu un premiu acordat pentru atitudinea, sacrificiul si exemplul sau profesional si uman."Dr. Catalin Denciu este specialist in terapie intensiva in Romania. El a fost de serviciu in noiembrie anul trecut, ingrijind pacientii cu COVID-19, cand a izbucnit un incendiu in spital.Zece pacienti au murit in incendiu, iar in incercarea de a-i salva pe altii, dr. Denciu a suferit arsuri de gradul III pana la 40% din corpul sau.Astazi il vom onora cu un premiu pentru slujba, sacrificiul si exemplul sau", a spus dr. Tedros Adhanom Ghebreusesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, in deschiderea lucrarilor celei de a 74-a Adunari Generale.Medicul a multumit OMS pentru distinctia acordata."Sunt emotionat si foarte impresionat sa primesc recunoasterea muncii si a contributiei mele din partea Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Nu m-am asteptat nicio clipa la acest gest.Ii multumesc directorului general Tedros pentru acordarea acestei distinctii si directorului regional Kluge pentru nominalizarea mea.Vreau sa le multumesc din inima colegilor belgieni, datorita carora ma aflu aici, in fata dumneavoastra.Sunt onorat sa accept aceasta distinctie in numele intregului personal medical din Romania si din toata lumea care se afla in primele linii in aceasta lupta.De asemenea, primesc acest premiu in numele tuturor pacientilor Covid care au cunoscut suferinta acestei boli si in numele familiilor noastre care sunt alaturi de noi, la bine si la rau.Nu sunt obisnuit sa vorbesc mult, cum am spus mai devreme, mi-am facut datoria in fata pacientilor si a colegilor.Meseria de doctor vine cu multe responsabilitati si asteptari. Va indemn sa aratati solidaritate personalului medical, sa-i sprijiniti in orice fel si sa luptati impreuna cu ei pentru a invinge aceasta pandemie.Eroii sunt cei care, in fiecare zi, de peste un an, continua sa aiba grija de pacienti si de familiile lor, in ciuda tuturor dificultatilor si barierelor.E un premiu al celor care rezista, care nu se dau batuti si sunt foarte mandru sa fiu unul dintre ei.Sanatatea este o victorie asupra suferintei si bolii. Impreuna vom invinge." - a spus Dr. Caatalin Denciu.Medicul Catalin Denciu a revenit acasa, la Piatra-Neamt, spre finele lunii aprilie, inainte de sarbatorile Invierii, dupa aproape 6 luni de interventii chirurgicale si tratamente de recuperare pe care le-a parcurs la Bruxelles (Belgia). Recuperarea fizico-psihologica a doctorului Catalin Denciu continua, insa, dupa reintoarcerea sa in familie.In 14 noiembrie 2020, sectia ATI COVID a spitalului din Piatra Neamt a fost distrusa de o explozie . Medicul Catalin Denciu a intrat in flacari pentru a-si scoate pacientii. Din pacate, combinezonul in care era imbracat a luat foc.Citeste si: