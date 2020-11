Nelu Tataru: Doctorul Catalin Denciu, reconfirmat pozitiv cu SARS-COV-2 la Floreasca. Medicii din Belgia l-au pus pe dializa

Reprezentantii spitalului belgian au transmis ca medicul este in stare grava si ca abia marti, 17 noiembrie se va sti cu exactitate cat de adanci sunt ranile provocate de arsuri. Nelu Tataru , ministru al Sanatatii, a declarat, luni seara, la Digi24, ca medicul Catalin Denciu a fost ars pe 75% din suprafata corpului. De asemenea, ministrul a anuntat ca medicul a intrat pe dializa in Belgia, dupa ce a fost reconfirmat cu COVID-19 in urma producerii incendiului."La Floreasca s-au facut evaluarile si un test Real Time PCR pozitiv" a spus ministru.Medicul Catalin Denciu a mai fost infectat cu SARS-COV-2, in luna aprilie, el fiind si donator de plasma, in repetate randuri.Citeste si: