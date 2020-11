Cum se simte Ioan Catalin Denciu, eroul care a sarit in flacari pentru a-si salva pacientii. Medicii de la Spitalul Militar Regina Astrid-Bruxelles au vorbit cu sotia

Ministerul Sanatatii afirma ca familia medicului a fost informata despre starea sa."Informare privind starea de sanatate a medicului roman cu arsuri grave transferat in cursul zilei de ieri la Spitalul Militar Regina Astrid -Bruxelles:Membrii echipei medicale care trateaza pacientul roman au precizat ca, dupa internarea si evaluarea pacientului, au fost intreprinse toate procedurile specifice bolnavilor arsi grav. Pacientul este in continuare in stare grava.In cursul zilei de 17 noiembrie a.c. va fi efectuata o examinare specifica (scaner) pentru a se cunoaste cu exactitate profunzimea arsurilor.Echipa medicala a prezentat sotiei pacientului, in cadrul unei convorbiri telefonice, starea acestuia, elemente relevante privind rezultatul evaluarii medicale si tratamentul aplicat in ultimele 24 de ore. Totodata, a fost stabilita si modalitatea de dialog direct, telefonic, cu familia bolnavului, ori de cate ori este nevoie", a transmis Ministerul Sanatatii luni, 16 noiembrie 2020.Ioan Catalin Denciu a fost grav ranit in incendiu de la Spitalul Judetean de Urgenta de la Piatra-Neamt. Conform primelor date, a suferit arsuri pe o suprafata mare din corp.A fost evaluat la Spitalul Floreasca din Capitala apoi s-a decis transferul sau la Spitalul Militar Regina Astrid -Bruxelles, unde a ajuns duminica dimineata.Citeste si: