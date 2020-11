Medicul erou Ioan Catalin Denciu ar putea fi detubat si operat in aceasta saptamana. Sotia lui va merge in Belgia

Tot in cursul acestei saptamani, va merge in Belgia si sotia medicului."Starea medicului din Belgia este stationara. Este echilibrat hemodinamic si hidro-electrolitic, ii fac toaletele arsurilor in fiecare zi - dimineata si seara, urmand ca saptamana viitoare sa se intervina si chirurgical pentru anumite interventii de excitie-grefare, cu posibilitatea detubarii lui la sfarsitul saptamanii viitoare", a precizat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , duminica, 22 noiembrie.Medicul a fost transferat, in urma cu o saptamana, cu o aeronava a Fortelor Aeriene Romane, la Spitalul Militar "Regina Astrid" din Bruxelles, pentru tratament de specialitate, dupa ce a suferit arsuri in timp ce incerca sa salveze pacientii aflati in sectia cuprinsa de flacari de la Spitalul din Piatra Neamt.El a fost ranit pe o suprafata de 75% din suprafata corpului.14 pacienti au murit ca urmare a acestui incident. Ultimii doi au decedat in urma cu doua zile la Spitalul Letcani din Iasi.Citeste si: